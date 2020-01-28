В Польше археологи обнаружили на дне Вислы столетнее древнее судно





Обнаруженный в Висле на высоте Ломянек-Дольне транспортный корабль длиной 37 метров и шириной 6 метров датируется несколькими сотнями лет, утверждают польские археологи. По мнению руководителя подводного проекта по изучению акватории Артура Бжошки, этот артефакт скорее всего является шкутой - грузовым парусно-гребным судном, которое было широко распространено с XIV по XVIII век. Кроме этих останков на дне реки также были найдены и другие затопленные транспортные средства, однако изучить их с точностью не представляется возможным.Причиной эксперты называют малую видимость под водой, которая достигает 10-20 см. Специалисты из Варшавского университета выдвинули теорию, что эта шкута скорее всего занималась перевозкой зерна в Гданьск. Заметить её в столь сложных условиях оказалось большой удачей для археологов, ведь подобные корабли считаются редкостью. К примеру, последний подобный экземпляр подняли со дна на поверхность возле города Черска в 2018 году, чьи габариты значительно уступают новой находке.