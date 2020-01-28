АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самый ожидаемый флагман: Все, что известно об iPhone 2020…
EUR 68.78 USD 62.34
Курс валют на 28.01.2020

В Польше археологи обнаружили на дне Вислы столетнее древнее судно

Ученые из Варшавского университета сообщают о невероятной находке на дне реки Висла. Польские археологи заметили останки столетнего древнего судна, которое могло быть построено в период с XIV по XVIII век.

Обнаруженный в Висле на высоте Ломянек-Дольне транспортный корабль длиной 37 метров и шириной 6 метров датируется несколькими сотнями лет, утверждают польские археологи. По мнению руководителя подводного проекта по изучению акватории Артура Бжошки, этот артефакт скорее всего является шкутой - грузовым парусно-гребным судном, которое было широко распространено с XIV по XVIII век. Кроме этих останков на дне реки также были найдены и другие затопленные транспортные средства, однако изучить их с точностью не представляется возможным.

Причиной эксперты называют малую видимость под водой, которая достигает 10-20 см. Специалисты из Варшавского университета выдвинули теорию, что эта шкута скорее всего занималась перевозкой зерна в Гданьск. Заметить её в столь сложных условиях оказалось большой удачей для археологов, ведь подобные корабли считаются редкостью. К примеру, последний подобный экземпляр подняли со дна на поверхность возле города Черска в 2018 году, чьи габариты значительно уступают новой находке.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики назвали 4 вида варенья, укрепляющие…
Полина Гагарина появилась в откровенном наряде на съемках шоу «Голос.…
Переживания во время просмотра футбола помогают людям сбросить лишний…
Актера Илью Глинникова ограбили в…
Названы 3 самых дорогостоящих танка…
Актриса Блейк Лайвли впервые после родов вышла на красную…
В Турции найдена мозаика, сделанная в бронзовом…
Замечен прототип новой версии Renault…
Эпидемиологи обнаружили под Калугой кладбище животных, зараженных сибирской…
Шарлиз Терон посетила ланч номинантов «Оскар-2020» в необычном…
Осенью в РФ появятся новые кроссовер и седан от марки…
Иранский провидец Салман Салехигударза предсказал будущее России после 11 лет…
Иностранцы оценили «Буханку» дороже LADA Vesta и несколько дешевле…
Ученые не уверены, что коронавирус берет свое начало с рынка морепродуктов в…
Валентин Дегтерев заявил о фальсификации улик в деле о гибели туристов на перевале…
В Польше археологи обнаружили на дне Вислы столетнее древнее…
Эрика Герцег приняла участие в новой фотосессии без нижнего…
В Ирландии студенты сняли на видео лох-несское чудовище в озере Лауф…
Бледанс и Кудрявцева резко отреагировали на заявления Боярского о…
В армии СССР могли служить элитные…
Макарская жалеет, что «вляпалась» в скандал с разводом Милявской и…
Королева Елизавета II уверена, что принц Гарри переживает…
Учёные создали светящуюся светодиодную таблетку, открывающую новую эпоху в…
Медики рассказали о способах выявления туберкулёза на ранних…
Сергей Лазарев объяснил странное поведение в…
Ученые раскрыли загадку гибели древнейшего мегаполиса Индокитая…
Макаревич объяснил, почему не будут снимать фильм к юбилею «Машины…
Названы главные побочные эффекты…
Просмотреть все новости