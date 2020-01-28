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Медики назвали 4 вида варенья, укрепляющие иммунитет

Медики назвали 4 вида варенья, укрепляющие иммунитет в холодное время года. Более того, они уверены, что сладкий продукт не только справится с простудной инфекцией, но и поможет сбросить лишние килограммы.
Медики назвали 4 вида варенья, укрепляющие иммунитет

Облепиховое варенье обладает прекрасными свойствами природного антиоксиданта, так как в его составе присутствует большое количество витамина С. Помимо того, благодаря фитонцидам, играющим своеобразную роль антибиотиков, можно защитить организм от размножения вредных микробов. Клюквенное варенье очень часто эксперты рекомендуют людям, страдающим сердечными заболеваниями и проблемами с пищеварением. Ягода способна снижать давление и уменьшать содержание вредного холестерина в крови.

Медики настаивают на употреблении рябинового варенья из-за его свойства бороться с хронической усталостью и физическим напряжением. Оно успешно помогает при перепадах давления, и способно нормализовать нервную систему. Если же человек имеет проблемы с сосудами, то нередко ему рекомендуют включить в рацион сливовое варенье. Благодаря витамину К оно борется с тромбозами и укрепляет стенки сосудов.

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Общество
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 18:30

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