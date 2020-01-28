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Ученые не уверены, что коронавирус берет свое начало с рынка морепродуктов в Ухане

На данном этапе изучения ситуации заражением 2019-nCoV ученые не уверены, что коронавирус берет свое начало с рынка морепродуктов в Ухане. После того, как были проанализированы первые клинические случаи этого опасного заболевания, гипотеза была поставлена под сомнение.

Группа китайских медиков, которые работают в различных больницах, составила документ, в котором описаны более 40 случаев госпитализации пациентов с коронавирусом. По предположению, «нулевой» больной заболел 1 декабря ушедшего года, но он не был на рынке морепродуктов и ничего там не покупал. Кроме этого, между ним и другими пациентами эпидемиологической связи зафиксировано не было. Проявление симптомов у первого заболевшего началось 8 декабря, но из представленного списка у 13 первых больных не было взаимосвязи с рынком морепродуктов, расположенном в Ухане.

Дэниэлла Люси, специалист по инфекционным заболеваниям, которая работает в Джорджтаунском университете, рассказала, что исходя из представленных данных, инициирование людей в Китае должно было произойти еще в ноябре прошлого года. Дело в том, что между самим заражением и проявлением симптомов есть инкубационный период.

Биолог Кристиан Андерсен, которому удалось расшифровать геном вируса 2019-nCoV, сообщил о трех вариантах заражения. Первый из них – инфицирование произошло до похода человека на рынок морепродуктов. Второй – заражение одного животного, которое привезли на рынок, и последний - источником коронавируса стала группа животных.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:25

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