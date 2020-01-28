В армии СССР могли служить элитные “солдаты-киборги”





Недавно выяснилось, что в обнаруженном медицинском центре пытались искусственно создать “универсальных солдат”. Опыты проводились над советскими военнопленными, которым вживляли кости из титана вместо обычных. Американские военные выяснили, что изменения вносились не только в скелет человека, но и в разум, чтобы боец перестал чувствовать боль. Проводились эксперименты над человеческим мозгом, к которому присоединялись электроды, призванные блокировать страх и болевые ощущения.Ученый Д. Страсберг опубликовал результаты проекта “Секретное оружие Советов”, где предположил, что в СССР тоже велись подобные исследования, для чего были привлечены 300 подопытных. Они давали расписку о неразглашении. Тогда приживаемость титановых костей была невысокой, но несколько подопытных показали хорошие результаты.