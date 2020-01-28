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Выложено первое видео со свадьбы звезды «Дом-2» Саймона Марданшина

В социальных сетях появилось новое видео со свадебной церемонии звезды телевизионного проекта «Дом-2» Саймона Марданшина. Известно, что молодой человек женился тайно на известном блогере Виктории Ереминой. Церемония прошла в Кутузовском ЗАГСЕ.

Выложено первое видео со свадьбы звезды «Дом-2» Саймона Марданшина

У экс-участника «Дом-2» Саймона Марданшина получилось удивить своих поклонников. Мужчина женился, причем об его романе никто не знал вплоть до дня бракосочетания. Хотя, и сейчас остались те, кто сомневается в том, что свадьба ребят была настоящей и не является розыгрышем.

После того, как в Сети появилось первое видео с торжества, тех, кто сомневается в искренности ребят, стало даже больше. Оказывается, что под белым платьем невесты и правда были кроссовки и черные джинсы. Пользователи интернета уверены, что если бы девушка и правда планировала настоящую свадьбу, то вряд ли бы пренебрегла правилами и не надела бы чулки.


К слову, вчера Виктория Еремина выходила на связь и говорила как надеется, что тех, кто рад за нее с Саймоном Марданшиным все-таки больше, чем недоброжелателей. Девушка сказала и о том, что не собирается никого убеждать в том, что их свадьба была настоящей.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:58

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