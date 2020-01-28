Сын актера Сергея Плотникова длительное время обманывал отца





В студии программы Сергей Плотников вспомнил, какими складывались отношения в его семье, после того как бывшая супруга с сыном переехали в Алма-Ату. Более того, он винит во всем себя и жалеет, что не поддерживал связи с ребенком на протяжении многих лет., - вспоминает звезда.Некоторое время спустя, сын знаменитого актера отказался от его фамилии и взял отчество деда, который его усыновил. На одном из детских спектаклей в Москве состоялась долгожданная встреча семьи. Плотников отмечает, что он очень волновался, но сын сказал, что все понимает и нечего переживать. Более того, оказалось, что некоторый период времени, когда отец высылал деньги на учебу в Алма-Ату, Илья его обманывал., - поясняет актер.