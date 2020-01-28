Сын актера Сергея Плотникова длительное время обманывал отца
Сын звезды сериала «Мент в законе» Сергея Плотникова длительное время обманывал отца. Во время интервью в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» актер признался, что не держит зла на наследника от первого брака.
В студии программы Сергей Плотников вспомнил, какими складывались отношения в его семье, после того как бывшая супруга с сыном переехали в Алма-Ату. Более того, он винит во всем себя и жалеет, что не поддерживал связи с ребенком на протяжении многих лет. «Общение с Ильей закончилось, когда сыну было примерно лет семь. Мы общались по телефону какое-то время. Не могу сказать, что все заработанные деньги отдавал, но все что мог – делал. Потом у меня родился второй сын. Мы с Олей, первой женой, поговорили. Я сказал, что денег больше не могу присылать. Мне было сложно всех содержать», - вспоминает звезда.
Некоторое время спустя, сын знаменитого актера отказался от его фамилии и взял отчество деда, который его усыновил. На одном из детских спектаклей в Москве состоялась долгожданная встреча семьи. Плотников отмечает, что он очень волновался, но сын сказал, что все понимает и нечего переживать. Более того, оказалось, что некоторый период времени, когда отец высылал деньги на учебу в Алма-Ату, Илья его обманывал. «Его выгнали из института. И все равно я считаю, что в этом виноват. Как отец, я уже не могу изменить его как личность. Как его научили, так он и живет», - поясняет актер.
В студии программы Сергей Плотников вспомнил, какими складывались отношения в его семье, после того как бывшая супруга с сыном переехали в Алма-Ату. Более того, он винит во всем себя и жалеет, что не поддерживал связи с ребенком на протяжении многих лет. «Общение с Ильей закончилось, когда сыну было примерно лет семь. Мы общались по телефону какое-то время. Не могу сказать, что все заработанные деньги отдавал, но все что мог – делал. Потом у меня родился второй сын. Мы с Олей, первой женой, поговорили. Я сказал, что денег больше не могу присылать. Мне было сложно всех содержать», - вспоминает звезда.
Некоторое время спустя, сын знаменитого актера отказался от его фамилии и взял отчество деда, который его усыновил. На одном из детских спектаклей в Москве состоялась долгожданная встреча семьи. Плотников отмечает, что он очень волновался, но сын сказал, что все понимает и нечего переживать. Более того, оказалось, что некоторый период времени, когда отец высылал деньги на учебу в Алма-Ату, Илья его обманывал. «Его выгнали из института. И все равно я считаю, что в этом виноват. Как отец, я уже не могу изменить его как личность. Как его научили, так он и живет», - поясняет актер.
ШоуБиз
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 13:44