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Сын актера Сергея Плотникова длительное время обманывал отца

Сын звезды сериала «Мент в законе» Сергея Плотникова длительное время обманывал отца. Во время интервью в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» актер признался, что не держит зла на наследника от первого брака.
Сын актера Сергея Плотникова длительное время обманывал отца

В студии программы Сергей Плотников вспомнил, какими складывались отношения в его семье, после того как бывшая супруга с сыном переехали в Алма-Ату. Более того, он винит во всем себя и жалеет, что не поддерживал связи с ребенком на протяжении многих лет. «Общение с Ильей закончилось, когда сыну было примерно лет семь. Мы общались по телефону какое-то время. Не могу сказать, что все заработанные деньги отдавал, но все что мог – делал. Потом у меня родился второй сын. Мы с Олей, первой женой, поговорили. Я сказал, что денег больше не могу присылать. Мне было сложно всех содержать», - вспоминает звезда.

Некоторое время спустя, сын знаменитого актера отказался от его фамилии и взял отчество деда, который его усыновил. На одном из детских спектаклей в Москве состоялась долгожданная встреча семьи. Плотников отмечает, что он очень волновался, но сын сказал, что все понимает и нечего переживать. Более того, оказалось, что некоторый период времени, когда отец высылал деньги на учебу в Алма-Ату, Илья его обманывал. «Его выгнали из института. И все равно я считаю, что в этом виноват. Как отец, я уже не могу изменить его как личность. Как его научили, так он и живет», - поясняет актер.

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ШоуБиз
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 13:44

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