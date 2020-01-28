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Туроператоры РФ ограничили приём туристов из Китая из-за эпидемии коронавируса

Туроператоры РФ больше не будут принимать новые организованные туристические группы из Китая из-за эпидемии коронавируса 2019-nCoV. Такое заявление сделал Российский союз туристической индустрии.

Российский союз туристической индустрии сообщает: местные власти регионов Китая обязаны самостоятельно принимать решения об ограничении отправки группы туристов за пределы страны. По итогу, где-то это происходит быстрее или медленно. Поэтому ещё недавно в Россию направлялись группы китайских туристов без визы. На данный момент все списки были аннулированы, а массовые поездки жителей Китая в Россию приостановлены.

Данное решение принято по причине предотвращения распространения нового типа коронавируса. Исполнительный директор туристической ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов утверждает: последним днём приёма на российской территории организованных групп туристов из Поднебесной стал понедельник 27 января. Запрет на въезд начинает действовать со 28 января. Туристические операторы сообщают, что китайцы, прибывшие в Россию ранее, не будут отправлены домой, а те, кто запланировал приезд, будут вынуждены ждать окончания вынужденного карантина. Жителям России официально не запрещали поездки в Китай, однако Роспотребнадзор рекомендовал отложить их.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:30

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