«Русский Прадо» от УАЗ оснастят новой 6-ступенчатой механической трансмиссией





На сегодня появилась информация о том, что трансмиссия для установки в конструкцию УАЗ «Патриот», известного под прозвищем «Русский Прадо», будет пересмотрена. Данный автомобиль является одним из наиболее ожидаемых в РФ. Транспорт получит механическую КПП на 6 ступеней. В настоящее время разработка соответствующего узла уже окончена. Инженеры проводят практические тесты трансмиссии с каждым двигателем из подготовленной линейки силовых агрегатов для новинки.В комплекте с турбированным двигателем производительностью 180 «лошадок» КПП нового образца позволит значительно повысить динамические параметры транспортного средства в сравнении с актуальной сборкой УАЗ «Патриот». Ожидается рост общих скоростных характеристик, а также существенное понижение уровня расхода топливного ресурса. Отправка нового внедорожника на автомобильный рынок РФ должен пройти во втором полугодии 2021-го. Сроки дебютного показа модели пока не называются.Авто почти в полном объёме отличается от актуальной сборки УАЗ «Патриот». Новинка будет оснащена новой рамной конструкцией, получит независимую подвеску, а также широкий набор опций в паре с современным экстерьером. В то же время представители компании УАЗа сообщили, что упор сделан в первую очередь на внедорожные параметры транспортного средства, которые в полном объёме будут сохранены после изменения поколения авто.