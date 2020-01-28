Олег Газманов в микротрусах устроил зажигательные танцы возле бассейна на Мальдивах

Недавно певец говорил, что хочет уехать домой, бросив курорт. Однако в свой последний день отпуска Олег Газманов понял, что остался бы на Мальдивах еще на трое суток. Оказалось, что артист привык к танцам по утрам на улице. Один из таких моментов артист показал подписчикам своего микроблоге. На видео запечатлено, как исполнитель в черных микротрусах зажигательно танцует перед прыжком в бассейн. Газманов сообщил своим поклонникам, что уже вскоре отправится в Москву.В комментариях поклонники осыпали Газманова комплиментами, отметив, что в свои 68 лет он находится в хорошей физической форме. Некоторые сравнили его с блогером Джанлуки Вакки, который недавно тоже публиковал видео танцев на пляже со своей избранницей.