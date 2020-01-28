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Участница проекта "Дом-2" Саша Узерцова устроила потасовку с новенькой Натальей Шпаковой

К участнику проекта "Дом-2" Илье Подобрею пришла новая девушка - Наталья Шпакина. На Лобном месте она сравнила его нынешнюю пассию Сашу Узерцову с "коровой", из-за чего последняя решила устроить драку с новенькой звездой реалити-шоу.
Участница проекта "Дом-2" Саша Узерцова устроила потасовку с новенькой Натальей Шпаковой

Саша Узерцова пообещала не оставить обидные слова без внимания. Когда собрание закончилось, она попыталась наброситься на соперницу с кулаками, однако Илья Подобрей защитил новую участницу проекта. Он встал между девушками и помирил их, хотя Узерцова пообещала, что Шпакина теперь ответит за свои слова. Позже к ним присоединились и другие участники реалити-шоу, которые также встали на защиту, отметив, что новеньких бить нельзя.

В итоге Наталья Шпакина пообещала извиниться перед Сашей Узерцовой, но пассия Ильи Подобрея пригрозила, что делать она это будет на всю страну, так же, как и оскорбила. Чем закончится конфликт между девушками, станет известно в ближайших эфирах.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:34

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