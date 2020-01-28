Участница проекта "Дом-2" Саша Узерцова устроила потасовку с новенькой Натальей Шпаковой





Саша Узерцова пообещала не оставить обидные слова без внимания. Когда собрание закончилось, она попыталась наброситься на соперницу с кулаками, однако Илья Подобрей защитил новую участницу проекта. Он встал между девушками и помирил их, хотя Узерцова пообещала, что Шпакина теперь ответит за свои слова. Позже к ним присоединились и другие участники реалити-шоу, которые также встали на защиту, отметив, что новеньких бить нельзя.В итоге Наталья Шпакина пообещала извиниться перед Сашей Узерцовой, но пассия Ильи Подобрея пригрозила, что делать она это будет на всю страну, так же, как и оскорбила. Чем закончится конфликт между девушками, станет известно в ближайших эфирах.