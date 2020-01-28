"Мерзость, подлость и гадость": Ирина Отиева обвинила Андрея Малахова в травле





В шоу “Прямой эфир” 61-летняя Ирина Отиева призналась, что тяжело переживает завершение творческой карьеры. В частности, она начала злоупотреблять алкоголем, перестала выходить из дома и впала в депрессию. Звезде становится грустно, когда она смотрит на себя в молодости, понимая, что уже стала старухой. Также она жаловалась на коллег, которые не пришли на ее день рождение, в частности, в список попали бывшие хорошие друзья Лариса Долина, Игорь Крутой и Александр Серов. Мать артистки призналась, что Отиева уже купила для них места на кладбище. После выхода выпуска шоу певица обвинила корреспондентов шоу в спланированной провокации. Якобы журналисты записали материалы скрытно, сидя за накрытым столом на ее кухне.Ирина Отиева в своем микроблоге возмутилась, что Малахов занялся “травлей пенсионеров”, поскольку вставил в программу кадры с ее больной матерью, которая отвечала на вопросы в халате и ночной рубашке. Это она посчитала "мерзостью, подлостью и гадостью".