На тестах попался прототип обновленного кроссовера Mercedes-AMG GLE 63
Во время дорожного тестирования фотошпионы заметили прототип новой версии кроссовера модели Mercedes-AMG GLE 63. Иностранные порталы разместили снимки новинки, на корпусе которой достаточно небольшое количество камуфляжа. Предположительно, официальный дебют авто состоится в скором времени.
Компания Mercedes-AMG показала кроссоверы GLE 63 и 63 S высокой мощности в ноябре прошлого года во время моторшоу в Лос-Анджелесе. Теперь модель готовится к выпуску в корпусе купе. Авто GLE 63 в новой версии сборки сможет выглядеть значительно лучше. Вопросы относительно привлекательности дизайна носят достаточно индивидуальный характер, однако очередное поколение купеобразного SUV имеет достаточно агрессивный вид и в целом выглядит весьма привлекательно.
У отмеченного прототипа имеется ряд серийных элементов экстерьера, камуфляж расположен лишь на переднем и заднем бамперах. Дополнительная маскировка предусмотрена для звёздных значков. Подобное часто говорит о подготовке разработки к скорому официальному дебюту. Предположительно, презентация транспортного средства в новом оформлении будет проведена в рамках Женевского моторшоу, которое традиционно назначено на первые числа марта.
По аналогии с GLE традиционного оформления, новинка получит двигатель V8 объёмом 4 литра с двойным турбонаддувом. Предусмотрено использование технологии мягкого гибрида для уменьшения объёмов вредных выбросов в составе выхлопной системы. Базовая версия AMG 63 получит мощность в 563 «лошадок», а для сборки AMG 63 S предусмотрено повышение общей производительности силового узла до планки в 603 «лошадей». Для двух случаев имеется возможность активации опции EQ Boost, способной прибавить подкапотной установке 21 «лошадку» временного усиления.
Конструкционные особенности GLE 63 Coupe почти полностью повторяют особенности стандартной версии кроссовера, исключая переработанный кузов. По этой причине стоит ожидать похожего уровня мощности в разного рода сборках модели. Предположительно, набор скорости в 100 км/ч после старта с места потребует всего 4 секунд. Для модификации с индексом S показатель может уменьшиться на 0,2 с. Максимальный уровень скорости искусственно ограничат на отметке в 250 км/ч из соображений безопасности для водителя и пассажиров. Любителям более быстрой езды будет доступен пакет расширений AMG Driver, который повысит допустимый разгон до отметки в 280 км/ч.
Компания Mercedes-AMG показала кроссоверы GLE 63 и 63 S высокой мощности в ноябре прошлого года во время моторшоу в Лос-Анджелесе. Теперь модель готовится к выпуску в корпусе купе. Авто GLE 63 в новой версии сборки сможет выглядеть значительно лучше. Вопросы относительно привлекательности дизайна носят достаточно индивидуальный характер, однако очередное поколение купеобразного SUV имеет достаточно агрессивный вид и в целом выглядит весьма привлекательно.
У отмеченного прототипа имеется ряд серийных элементов экстерьера, камуфляж расположен лишь на переднем и заднем бамперах. Дополнительная маскировка предусмотрена для звёздных значков. Подобное часто говорит о подготовке разработки к скорому официальному дебюту. Предположительно, презентация транспортного средства в новом оформлении будет проведена в рамках Женевского моторшоу, которое традиционно назначено на первые числа марта.
По аналогии с GLE традиционного оформления, новинка получит двигатель V8 объёмом 4 литра с двойным турбонаддувом. Предусмотрено использование технологии мягкого гибрида для уменьшения объёмов вредных выбросов в составе выхлопной системы. Базовая версия AMG 63 получит мощность в 563 «лошадок», а для сборки AMG 63 S предусмотрено повышение общей производительности силового узла до планки в 603 «лошадей». Для двух случаев имеется возможность активации опции EQ Boost, способной прибавить подкапотной установке 21 «лошадку» временного усиления.
Конструкционные особенности GLE 63 Coupe почти полностью повторяют особенности стандартной версии кроссовера, исключая переработанный кузов. По этой причине стоит ожидать похожего уровня мощности в разного рода сборках модели. Предположительно, набор скорости в 100 км/ч после старта с места потребует всего 4 секунд. Для модификации с индексом S показатель может уменьшиться на 0,2 с. Максимальный уровень скорости искусственно ограничат на отметке в 250 км/ч из соображений безопасности для водителя и пассажиров. Любителям более быстрой езды будет доступен пакет расширений AMG Driver, который повысит допустимый разгон до отметки в 280 км/ч.
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:38