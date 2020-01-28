Гендиректор Apple Тим Кук назвал дополненную реальность «прорывом десятилетия»





[center]Когда речь заходит о предпочтениях между технологиями виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR), генеральный директор Apple Тим Кук недавно подчеркнул позицию бренда: AR, безусловно, станет во главе предстоящих разработок. На этой неделе Кук посетил Дублин для получения специальной награды за вклад компании в создание рабочих мест для Ирландии и обсудил будущее технологий. Отвечая на вопрос присутствующих на церемонии, глава Apple заявил: «Я в восторге от AR. Я считаю, что это прорыв десятилетия, который будет пронизывать всю нашу жизнь».В то время как Apple еще не вышла на рынок гарнитур с дополненной реальностью, чтобы конкурировать с HoloLens 2 или Magic Leap 1 от Microsoft, компания добилась значительных успехов в области программного обеспечения благодаря запуску ARKit еще в 2017 году. Это помогло разработчикам создать широкий спектр приложений и видеоигр для устройств iOS. Кроме прочего, Тим Кук назвал основным преимуществом AR над VR возможность сканирования и перевода написанного текста с помощью телефона и поиска виртуальных предметов на улицах городов. Это, по мнению CEO Apple, «объединяет людей, а не изолирует их в цифровом мире».