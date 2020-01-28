АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 8 секретов успешных…
EUR 68.78 USD 62.34
Курс валют на 28.01.2020

Эвелина Хромченко дала рекомендации для женщин, желающих скрыть недостатки фигуры

Эвелина Хромченко рассказала, как женщинам, желающим скрыть недостатки фигуры, нужно подобрать себе одежду и обувь. Телеведущая отметила, что особенное внимание необходимо уделить туфлям на высокой платформе.

Эвелина Хромченко во время эфира программы «Модный приговор» сообщила, что мода является цикличной, а новая обувь на высокой платформе и каблуке похожа на ту, которую выбирали люди в 70-х годах. Журналистка убеждена, подобный фасон позволяет женщине ощущать себя не только высокой, но и стройной, так как особым акцентом в образе будут именно туфли либо сапоги. Если представительница прекрасной половины человечества примет решение «избавиться» от пары килограмм, совершенно нет необходимости изнурять себя строгой диетой и ограничивать рацион питания.

Визуально убрать лишнее поможет модная обувь на платформе. Касательно одежды Хромченко советует совмещать туфли с брюками с завышенной талией или же свободными моделями, не акцентирующими внимание на бёдрах. Женщинам с завышенной талией модный эксперт предлагает выбирать платья свободного кроя, украшенные принтами. Ведущая «Модного приговора» отмечает: таким образом можно создать более притягательный образ и выглядеть стильно и уверенно в любой ситуации.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Журналисты приписали герцогу Сассекскому тайное свидание с бывшей…
Эксперты назвали Chevy Silverado Jackal достойным соперником пикапа Ford F-150…
Сын актера Сергея Плотникова длительное время обманывал…
На тестах попался прототип обновленного кроссовера Mercedes-AMG GLE…
Олег Газманов в микротрусах устроил зажигательные танцы возле бассейна на…
«Русский Прадо» от УАЗ оснастят новой 6-ступенчатой механической…
Эвелина Хромченко дала рекомендации для женщин, желающих скрыть недостатки…
Астрономы NASA обнаружили на Плутоне туман неизвестного…
Гендиректор Apple Тим Кук назвал дополненную реальность «прорывом…
Мария Кончаловская рассказала о своем похудении на 30…
Выложено первое видео со свадьбы звезды «Дом-2» Саймона…
Раскрыта роль витамина B6 в развитии рака…
"Мерзость, подлость и гадость": Ирина Отиева обвинила Андрея Малахова в…
Ученые использовали графен для создания флэш-накопителей высокой…
Киркоров, Пугачева и Басков оказались с трудом узнаваемые в своих первых…
Участница проекта "Дом-2" Саша Узерцова устроила потасовку с новенькой Натальей…
Учёные рассказали о тайне смерти 2600-летней мумии…
Сын Яны Рудковской Николай Батурин показался на публике с новой…
В Прикамье женщину заживо подожгли в…
Стала известна цена спортивной LADA Vesta Sport…
Дочь Игоря Николаева представила себя «канатоходкой» после посещения…
Названа дата старта продаж Skoda Karoq в…
Анастасия Волочкова показала поклонникам нового "мощного"…
В России ученые из «Курчатовского института» создадут детектор лжи с высокой…
Кристина Орбакайте перенесла концерты из-за сломанной…
Eve Spectrum под слоганом «идеальный игровой монитор» открыт для…
Пожилая бабушка Ксении Алферовой дала наставления для достижения…
Врачи рассказали о пяти продуктах, способных защитить организм человека от…
Просмотреть все новости