Эвелина Хромченко дала рекомендации для женщин, желающих скрыть недостатки фигуры





Эвелина Хромченко во время эфира программы «Модный приговор» сообщила, что мода является цикличной, а новая обувь на высокой платформе и каблуке похожа на ту, которую выбирали люди в 70-х годах. Журналистка убеждена, подобный фасон позволяет женщине ощущать себя не только высокой, но и стройной, так как особым акцентом в образе будут именно туфли либо сапоги. Если представительница прекрасной половины человечества примет решение «избавиться» от пары килограмм, совершенно нет необходимости изнурять себя строгой диетой и ограничивать рацион питания.Визуально убрать лишнее поможет модная обувь на платформе. Касательно одежды Хромченко советует совмещать туфли с брюками с завышенной талией или же свободными моделями, не акцентирующими внимание на бёдрах. Женщинам с завышенной талией модный эксперт предлагает выбирать платья свободного кроя, украшенные принтами. Ведущая «Модного приговора» отмечает: таким образом можно создать более притягательный образ и выглядеть стильно и уверенно в любой ситуации.