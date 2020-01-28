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Мария Кончаловская рассказала о своем похудении на 30 килограммов

Мария Кончаловская рассказала о том, как ей удалось похудеть на 30 килограммов. Она считает, что достигнуть такого результата под силу каждому.
Мария Кончаловская рассказала о своем похудении на 30 килограммов

Как утверждает художница, подписчики часто задают ей вопросы касательно стремительного похудения. Она не скрывает, что привести тело в порядок ей помогли специалисты по питанию и физическим нагрузкам. Кончаловская напомнила, что уже неоднократно рассказывала о своем способе похудения на своей странице в Instagram, но количество запросов по этому поводу не уменьшается, поэтому художнице придется повторить снова.

Мария Кончаловская в восьмилетнем возрасте серьезно травмировала спину, из-за чего физические нагрузки стали для нее недоступными. Спустя 7 лет после компрессионного перелома позвоночника молодая особа смогла снова выполнять спортивные упражнения. Кроме таких занятий ей пришлось также наладить питание. Кончаловская призналась, что ее кожа еще не восстановилась после стремительной потери веса и, возможно, не придет в надлежащий вид без специальных косметологических процедур.

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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:04

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