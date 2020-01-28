Ученые использовали графен для создания флэш-накопителей высокой надёжности





Ключевым преимуществом создания инновационного продукта называется отсутствие ограничений на количество перезаписи. Такие новшества будут началом нового витка развития современных технологий сегмента Big Data.Ёмкость для магнитной памяти повышается благодаря вводу в конструкционные особенности графена, а также полуметаллического сплава Гейслера с формулой Co2FeGaGe. В дальнейших планах ученых содержится пункт распространения экспериментальных продуктов, которые по мере сбора данных в реальной эксплуатации станут постепенно проходить процесс модернизации.