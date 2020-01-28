Ученые использовали графен для создания флэш-накопителей высокой надёжности
Ученые использовали графен для создания флэш-накопителей более высокой надёжности. Благодаря совместной работе специалистов из РФ и Японии были сделаны первые шаги в создании особого материала, способного повысить плотность записанных данных на твердотельных накопителях и флэш-носителях информации.
Ключевым преимуществом создания инновационного продукта называется отсутствие ограничений на количество перезаписи. Такие новшества будут началом нового витка развития современных технологий сегмента Big Data.
Ёмкость для магнитной памяти повышается благодаря вводу в конструкционные особенности графена, а также полуметаллического сплава Гейслера с формулой Co2FeGaGe. В дальнейших планах ученых содержится пункт распространения экспериментальных продуктов, которые по мере сбора данных в реальной эксплуатации станут постепенно проходить процесс модернизации.
Ключевым преимуществом создания инновационного продукта называется отсутствие ограничений на количество перезаписи. Такие новшества будут началом нового витка развития современных технологий сегмента Big Data.
Ёмкость для магнитной памяти повышается благодаря вводу в конструкционные особенности графена, а также полуметаллического сплава Гейслера с формулой Co2FeGaGe. В дальнейших планах ученых содержится пункт распространения экспериментальных продуктов, которые по мере сбора данных в реальной эксплуатации станут постепенно проходить процесс модернизации.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:44