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Стала известна цена спортивной LADA Vesta Sport R1

Стала известна цена спортивной версии LADA Vesta. Модель с индексом Sport R1 в названии во многом аналогична стандартной модификации Sport, но дополнительно получила газонаполненные элементы амортизации и новый набор пружин.

«АвтоВАЗ» завершил подготовку сборки версии LADA Vesta Sport R1 с мощным силовым агрегатом и несколько изменённой подвеской непосредственно к Гонке Чемпионов, которая была проведена 19 января. Авто стало доступно для заказа по стоимости 2 млн рублей, что существенно превышает уровень стандартной спортивной Vesta. Разница составила почти 1 млн рублей. При этом, если говорить о рынке спортивных авто в целом, у Vesta Sport R1 достаточно привлекательная стоимость. Соответствующее мнение во время общения с журналистами выразил Владислав Незванкин, член дирекции «LADA Sport».

Спецмодификация Vesta Sport R1 выпускалась конкретно для использования в условиях гонок и прочих состязаний. Под капотом подобного седана размещен бензиновый силовой агрегат с объёмом рабочих камер на 1,6 л. Это позволяет ему генерировать 175 «лошадей» мощности, тогда как стандартный показатель для модели ограничен планкой в 106 «лошадок». В комплекте с силовым узлом функционирует улучшенная механическая трансмиссия, использующая тросовый привод. Согласно имеющимся данным, версия модели Lada Vesta Sport была куплена в РФ в количестве чуть более 700 единиц.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:16

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