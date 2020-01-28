Стала известна цена спортивной LADA Vesta Sport R1





«АвтоВАЗ» завершил подготовку сборки версии LADA Vesta Sport R1 с мощным силовым агрегатом и несколько изменённой подвеской непосредственно к Гонке Чемпионов, которая была проведена 19 января. Авто стало доступно для заказа по стоимости 2 млн рублей, что существенно превышает уровень стандартной спортивной Vesta. Разница составила почти 1 млн рублей. При этом, если говорить о рынке спортивных авто в целом, у Vesta Sport R1 достаточно привлекательная стоимость. Соответствующее мнение во время общения с журналистами выразил Владислав Незванкин, член дирекции «LADA Sport».Спецмодификация Vesta Sport R1 выпускалась конкретно для использования в условиях гонок и прочих состязаний. Под капотом подобного седана размещен бензиновый силовой агрегат с объёмом рабочих камер на 1,6 л. Это позволяет ему генерировать 175 «лошадей» мощности, тогда как стандартный показатель для модели ограничен планкой в 106 «лошадок». В комплекте с силовым узлом функционирует улучшенная механическая трансмиссия, использующая тросовый привод. Согласно имеющимся данным, версия модели Lada Vesta Sport была куплена в РФ в количестве чуть более 700 единиц.