Кристина Орбакайте перенесла концерты из-за сломанной лодыжки

В своем микроблоге Кристина Орбакайте разместила новый кадр, на котором запечатлена в специальном голеностопном ортезе. Звезда сообщила, что получила перелом лодыжки, когда репетировала новые постановки для собственной концертной программы. Теперь ей запрещено наступать на пострадавшую ногу по меньшей мере на протяжении шести недель, в связи с чем ее выступления в феврале придется перенести. Это произошло впервые за карьеру певицы, и она надеется на понимание, а также поддержку со стороны публики. Орбакайте пообещала сообщить о новых датах проведения шоу позже.В комментариях поклонники пожелали Кристине Орбакайте быстрее выздоравливать и беречь себя.