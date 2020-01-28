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Ольга Орлова и Ксения Бородина могут стать единственными постоянными ведущими проекта "Дом-2"

В Сети появились слухи, что Влад Кадони и Ольга Бузова могут покинуть проект "Дом-2" навсегда, а вот Ксения Бородина и Ольга Орлова останутся на своих местах на постоянной основе. Поводом стали совместные публикации знаменитостей в Instagram.
Ольга Орлова и Ксения Бородина могут стать единственными постоянными ведущими проекта "Дом-2"

Ксения Бородина в своем микроблоге в социальной сети поспешила опубликовать фотографию с Ольгой Орловой, на что экс-солистка группы "Блестящие" отметила, что хотела показать тот же снимок, но сделать под ним сенсационное заявление. Позже исполнительница и телеведущая выполнила свое обещание, а под постом написала, что она и Ксения Бородина - как сестры из сказки Беляночка и Розочка.

Ольга Орлова добавила, что она и Бородина, подобно сказочным персонажам, победили на шоу "Бородина против Бузовой" злого духа, но о ком идет речь, не уточнила. Фанаты предположили, что это означает одно - две телеведущие останутся в проекте на постоянной основе, ведь они в эфирах часто поддерживают и защищают друг друга, а вот Влад Кадони покинет проект "Дом-2" навсегда.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:22

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