Ольга Орлова и Ксения Бородина могут стать единственными постоянными ведущими проекта "Дом-2"

Ксения Бородина в своем микроблоге в социальной сети поспешила опубликовать фотографию с Ольгой Орловой, на что экс-солистка группы "Блестящие" отметила, что хотела показать тот же снимок, но сделать под ним сенсационное заявление. Позже исполнительница и телеведущая выполнила свое обещание, а под постом написала, что она и Ксения Бородина - как сестры из сказки Беляночка и Розочка.Ольга Орлова добавила, что она и Бородина, подобно сказочным персонажам, победили на шоу "Бородина против Бузовой" злого духа, но о ком идет речь, не уточнила. Фанаты предположили, что это означает одно - две телеведущие останутся в проекте на постоянной основе, ведь они в эфирах часто поддерживают и защищают друг друга, а вот Влад Кадони покинет проект "Дом-2" навсегда.