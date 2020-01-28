АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 8 секретов успешных…
EUR 68.78 USD 62.34
Курс валют на 28.01.2020

Киркоров, Пугачева и Басков оказались с трудом узнаваемые в своих первых клипах

Звезды современной российской эстрады Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Николай Басков оказались с трудом узнаваемые в своих первых клипах. Разницу можно заметить, просмотрев первые работы еще молодых и неизвестных исполнителей.

Свою первую видеоработу на песню «Кармен» Филипп Киркоров представил в 1988 году. Примечательно, что на то время поп-король отечественной эстрады еще не блистал в своих экстравагантных костюмах. В клипе, снятом в центре Москвы, можно заметить певца Бориса Моисеева.

Что касается Примадонны, то ее первая работа была запечатлена на станции метро «Арбатская» в столице России в 1976 году. Песня «Арлекино» до сих пор пользуется популярностью среди фанатов, а у многих и вовсе является любимой.

Первый клип Николая Баскова вышел в 2000 году на композицию «Где мне найти тебя». По сюжету «золотой голос России» помогает попавшей в беду девушке. Большинство любителей отмечают, что у их кумира потрясающий тембр голоса и проникновенная чувственность образа.

На данный момент все упомянутые выше звезды российской эстрады купаются в лучах славы. Они заслужили многомилионное признание аудитории своим талантом и усердной работой на протяжении многих лет.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 12:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Журналисты приписали герцогу Сассекскому тайное свидание с бывшей…
Эксперты назвали Chevy Silverado Jackal достойным соперником пикапа Ford F-150…
Сын актера Сергея Плотникова длительное время обманывал…
На тестах попался прототип обновленного кроссовера Mercedes-AMG GLE…
Олег Газманов в микротрусах устроил зажигательные танцы возле бассейна на…
«Русский Прадо» от УАЗ оснастят новой 6-ступенчатой механической…
Эвелина Хромченко дала рекомендации для женщин, желающих скрыть недостатки…
Астрономы NASA обнаружили на Плутоне туман неизвестного…
Гендиректор Apple Тим Кук назвал дополненную реальность «прорывом…
Мария Кончаловская рассказала о своем похудении на 30…
Выложено первое видео со свадьбы звезды «Дом-2» Саймона…
Раскрыта роль витамина B6 в развитии рака…
"Мерзость, подлость и гадость": Ирина Отиева обвинила Андрея Малахова в…
Ученые использовали графен для создания флэш-накопителей высокой…
Киркоров, Пугачева и Басков оказались с трудом узнаваемые в своих первых…
Участница проекта "Дом-2" Саша Узерцова устроила потасовку с новенькой Натальей…
Учёные рассказали о тайне смерти 2600-летней мумии…
Сын Яны Рудковской Николай Батурин показался на публике с новой…
В Прикамье женщину заживо подожгли в…
Стала известна цена спортивной LADA Vesta Sport…
Дочь Игоря Николаева представила себя «канатоходкой» после посещения…
Названа дата старта продаж Skoda Karoq в…
Анастасия Волочкова показала поклонникам нового "мощного"…
В России ученые из «Курчатовского института» создадут детектор лжи с высокой…
Кристина Орбакайте перенесла концерты из-за сломанной…
Eve Spectrum под слоганом «идеальный игровой монитор» открыт для…
Пожилая бабушка Ксении Алферовой дала наставления для достижения…
Врачи рассказали о пяти продуктах, способных защитить организм человека от…
Просмотреть все новости