Сын Яны Рудковской Николай Батурин показался на публике с новой девушкой

Новые фотографии Николая Батурина вызвали ажиотаж среди пользователей соцсетей и фанатов певца. На опубликованных в Instagram снимках видно, как сын Яны Рудковской находится в компании некой девушки на открытии китайского ресторана в Москве. Многие подписчики исполнителя предположили, что у их кумира появилась новая пассия, в которой признали Софию Ильченко. Последняя является давней подругой Батурина и даже училась с ним в одной школе и вузе.Сама пара пока не подтвердила свои отношения, однако Ильченко недавно выставила несколько совместных фотографий со своим предполагаемым возлюбленным. Поклонники творчества 17-летнего наследника Яны Рудковской оставляли в комментариях теплые пожелания, касающиеся их отношений. Стоит отметить, что ровно год назад Николаю Батурину тоже приписывали роман с другой подругой - Алисой Швец. На то время молодые люди не афишировали свою влюбленность, но выкладывали романтические снимки в Сеть.