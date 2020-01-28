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Дочь Игоря Николаева представила себя «канатоходкой» после посещения цирка

Дочь Игоря Николаева представила себя «канатоходкой» после посещения представления в цирке. Фотографией соответствующего содержания артист поделился на своей странице в Instagram.
Дочь Игоря Николаева представила себя «канатоходкой» после посещения цирка

Дочь Игоря Николаева и Натальи Проскуряковой очень порадовало представление в цирке, которое она посетила вместе с родителями. Огромное впечатление на девочку произвели канатоходцы. Уже после просмотра всей программы артистов семья сделала фото, где Вероника представляет себя циркачкой, которая выполняет трюки. Родители расположились позади мечтательницы. Общее настроение сюжета передают положительные эмоции, которыми семья зарядилась во время посещения цирка.

Подписчики написали множество комментариев под публикацией. Многие сочли семейное фото милым и очень живым. Некоторые отметили, что восхищаются взаимопониманием, которое царит в семье. Фолловеры пожелали Веронике как можно дольше сохранять детскую непосредственность и исполнения желаний.

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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:11

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