В России ученые из «Курчатовского института» создадут детектор лжи с высокой точностью





Прибор, уже построенный в виде опытного образца, использует магнитно-резонансную томографию. Уже имеется опытный образец аппарата, способного проводить проверки по двум методам. В отличие от аналогичных девайсов, российский аппарат будет задействовать как традиционную методику полиграфии, так и МРТ. Это позволяет получить более высокую точность фиксации реакции человека.Аппаратура отмечает сигналы головного мозга на информацию, являющуюся социально значимой для человека. Прибор также способен определять вероятность наличия каких-либо заболеваний органа или его патологий. В ходе испытаний с участием волонтеров эксперты смогли зафиксировать активное выделение пота кончиками пальцев и изменения частоты дыхания, а также ритмичности сердца.Инновационный гаджет может применяться не только для определения правдивости той или иной информации, но и в нейрофизиологии. Благодаря ему ученые надеются улучшить методы выявления и лечения разного рода расстройств работы мозга, болезни Альцгеймера, а также ряда других нейродегенеративных недугов.