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Учёные рассказали о тайне смерти 2600-летней мумии Такабути

Учёные из Королевского университета Белфаста смогли выяснить тайну смерти таинственной 2600-летней мумии Такабути. Эксперты утверждают: женщина ушла из жизни не по своей воле, а из-за ножевого ранения.

По словам археологов, мумию начали исследовать только в 1835 году. Учёные предполагаю, что женщина могла быть замужем, либо возлюбленной человека, занимавшего высокий пост, так как проживала в роскошном доме. С помощью анализа ДНК и сканирования удалось восстановить недостающие детали о её жизни и смерти. Эксперты выяснили, что она умерла не своей смертью, а была ранена в верхнюю часть спины возле левого плеча. Было обнаружено сердце мумии, ранее считавшееся пропавшим. К тому же эксперты нашли дополнительный зуб, встречавшийся лишь у 0,02% населения.

Также было обращено внимание на то, что у мумии присутствуют лишние позвонки. Самым главным открытием специалисты считают, что по ДНК Такабути генетически схожа с европейцами намного больше, чем нынешние египтяне. Эксперт Эйлин Мерфи рассказала, зачастую поговаривают, что женщина кажется очень мирной, находясь в гробу, однако теперь человечество знает о её сложных минутах жизни. Специалисты при этом отмечают, особенностью загадочной мумии является её прическа, ведь каштановые волосы были красиво уложены. Из этого можно сделать вывод, что Такабути не принимала типичный для того времени стиль бритой головы.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:30

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