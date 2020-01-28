Eve Spectrum под слоганом «идеальный игровой монитор» открыт для предзаказа





На текущий момент Eve Spectrum предлагается заказать заранее с некоторой финансовой выгодой. За вариант QHD и частотой обновления картинки 144 Гц придётся отдать $359. При аналогичном разрешении, но с частотой 240 Гц монитор стоит уже $499, а за версию на 4K с частотой 144 Гц нужно отдать $599. После официального появления на рынке модель станет дороже. Монитор Eve Spectrum был создан энтузиастами для поклонников игровой индустрии, поэтому отличается рядом параметров, которые ориентированы исключительно на узкий сегмент потребителей.Устройство периферии предлагается в 3-х модификациях, которые отличаются разрешающей способностью матрицы дисплея и частотой. Все 3 версии будут созданы с использованием основы диагональю 27” по технологии IPS от компании LG. Младшая версия имеет разрешающую способность QHD, соответствующей показателю 2,56×1,44 тысячи точек. Средняя версия, вероятно, получит самый высокий показатель предзаказов благодаря сочетанию высокой частоты обновления картинки в 240 Гц при том же разрешении. Максимальная версия, несмотря на разрешение 3,84×2,16 тысячи точек, обновляет изображение на скорости 144 Гц, поэтому получит куда меньший интерес с учетом ограниченного количества продуктов под соответствующую детализацию картинки в игровой индустрии.Время отклика для мониторов заявлено на уровне 1 мс. Максимум яркости для начальной версии составит 450 кд/м2, а для средней и топовой - 750 кд/м2. Продукция линейки Eve Spectrum получит поддержку технологии синхронизации FreeSync Premium Pro. Подчеркивается соответствие продукта визуальной части интерфейса для ПК нормам G-Sync Compatible. Это гарантирует полноценное применение синхронизации кадров в случае работы с видеокартами стандарта NVIDIA. Комплект портов включает HDMI 2.0a, USB Type-B, Type-C и Type-A, DisplayPort 1.4, аудиоджек 3,5 мм.Важно подчеркнуть следование Eve примеру компании Apple. Речь идёт о раздельной продаже монитора и подставки к нему. Стоимость в рамках предзаказа составит $99. В качестве альтернативы отдельной подставке производитель предусмотрел поставку крепления VESA к монитору. Согласно заявлению разработчика, отдельная реализация части конструкции объясняется не желанием получить больше выгоды, а применением многих пользователей геймерских мониторов в паре с кронштейнами. Ввиду этого, комплектная поставка для них не требуется.