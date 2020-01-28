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Виталий Гогунский после развода закрутил роман со стриптизершей Анастасией Разовой

Актер Виталий Гогунский после развода закрутил роман со стриптизершей. Анастасия Разова прибыла из села Топчиха Алтайского края покорять столицу.
Виталий Гогунский после развода закрутил роман со стриптизершей Анастасией Разовой

Анастасия Разова также известна под фамилией Либерман, а в своем микроблоге она публикует фото с отдыха на дорогих курортах и кадры ужинов в элитных ресторанах. Подруги стриптизерши твердят, что она прибыла покорять столицу и жить красиво, но сразу же пошла работать в ночной клуб. Недавно ее заметили в компании Виталия Гогунского в московском заведении “Страна, которой нет”. Фанаты актера предположили, что роман со стриптизершей у него длится уже пару недель и бурно развивается.

Знакомые Разовой сообщили, что она рассказывала всем, как подрабатывает мастером по наращиванию волос. Однако на все вопросы о больших заработках молодая особа отвечала резко и грубо, передает StarHit.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:22

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