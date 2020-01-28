Виталий Гогунский после развода закрутил роман со стриптизершей Анастасией Разовой





Анастасия Разова также известна под фамилией Либерман, а в своем микроблоге она публикует фото с отдыха на дорогих курортах и кадры ужинов в элитных ресторанах. Подруги стриптизерши твердят, что она прибыла покорять столицу и жить красиво, но сразу же пошла работать в ночной клуб. Недавно ее заметили в компании Виталия Гогунского в московском заведении “Страна, которой нет”. Фанаты актера предположили, что роман со стриптизершей у него длится уже пару недель и бурно развивается.Знакомые Разовой сообщили, что она рассказывала всем, как подрабатывает мастером по наращиванию волос. Однако на все вопросы о больших заработках молодая особа отвечала резко и грубо, передает StarHit.