Анастасия Волочкова показала поклонникам нового "мощного" партнера

Анастасия Волочкова рассказала фолловерам, что настолько “мощных” мужчин у нее еще не было. На самом деле Александр Прогрессов является персональным тренером звезды и помогает ей освоить специальную программу для балерин. Артистка отметила, что балетная форма требует особенной специфики тренировок, а для нее важно работать с настоящими профессионалами. Прогрессова ей настоятельно порекомендовал Андрей Малахов, характеризуя его как собственного наставника.На опубликованном видео Волочкова поделилась несколькими упражнениями, которые она выполняет в пуантах. Балерина отметила, что во время работы в кроссовках будут задействованы совершенно другие мышцы.