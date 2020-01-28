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Пожилая бабушка Ксении Алферовой дала наставления для достижения счастья

Ксения Алферова поделилась видеосообщением на своей страничке в Instagram, адресованное поклонникам от ее бабушки. Пожилая родственница актрисы рассказывает в чем же секрет счастья, и какими качествами нужно обладать, чтобы его достичь.
Пожилая бабушка Ксении Алферовой дала наставления для достижения счастья

«Чтобы быть счастливыми, необходимо любить людей», - заключает 98-летняя бабушка Алферовой. Она уже на личном опыте проверила эту жизненную мудрость. Если человек привык плохо относиться к окружающим и не иметь добрых намерений, то к нему самому будет подобное отношение. Более того, пенсионерка советует почаще задумываться над словами, которые произносятся другому человеку, нередко фразы могут ранить даже более, чем поступки.

Стоит отметить, что поклонники Ксении Алферовой полностью поддерживают вышесказанную жизненную мудрость. Также фолловеры отметили замечательный и ухоженный внешний вид родственницы актрисы. По их словам, с таким жизненным настроем и светлой энергией она не только передаст свои знания подрастающему поколению, но и сама проживет еще много счастливых лет.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 11:39

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