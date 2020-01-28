Фанаты обеспокоились изможденным видом Александра Розенбаума

Подписчики Александра Малинина обрадовались недавной публикации кумира в соцсети Instagram. Композитор выставил снимок, на котором предстал в компании Александра Розенбаума и Олега Митяева, кратко описав кадр словом: «Динозавры!». Собравшиеся именитые певцы стали приятным зрелищем для фанатов русской эстрады, ведь трио не часто делится фотографиями из личной жизни. В комментариях многие поклонники пожелали долгих лет жизни исполнителям и дальнейших успехов в музыкальной карьере.Все же, часть пользователей Сети отметили усталость у Розенбаума, который заметно похудел и пребывал в подавленном настроении. Звучали предположения о возможной болезни 68-летней звезды или каких-либо сложных переменах в отношениях с близкими. За самого старшего музыкант в этой компании сразу же вступилась армия фанатов, которые указали на его сравнительно «свежий» вид, учитывая почтенный возраст.