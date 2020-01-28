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Врачи рассказали о пяти продуктах, способных защитить организм человека от инфекций

Медицинские специалисты из Индии назвали 5 доступных продуктов, которые способны защитить организм человека от опасных инфекций. К списку ученые добавили жирную рыбу, которая содержит Омега-3 и поможет в борьбе с заболеваниями органов сердечно-сосудистой системы.
Врачи рассказали о пяти продуктах, способных защитить организм человека от инфекций

Эксперты отмечают пользу антиоксидантов: флаваноидов и антицианов. По результату их исследований обнаружено, что фитохимические вещества укрепляют иммунитет и снижают показатель индекса HOMA, что предупреждает развитие сахарного диабета. Эти микроэлементы в большом количестве входят в состав винограда и листовых овощей. Кроме того, каротиноиды, известные своим ярким пигментом, способны повлиять на развитие лейкоцитов в крови во время инфицирования организма, что поможет быстрее атаковать вредоносные клетки.

В свой список врачи включили продукты с достаточным количеством полезных жиров. Омега-3 в красной рыбе, скумбрии и сельди, а также токоферол в авокадо, помогут не только побороть инфекцию, но и предупредить другие воспалительные процессы в тканях желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

В Индии люди активно используют для укрепления иммунитета зеленый чай. Специалисты лишь подтвердили его пользу и рекомендуют употреблять горячий напиток один или несколько раз в день.

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Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:30

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