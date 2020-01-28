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Ирина Шейк высказалась об отношениях с Купером: "Двум великим людям тяжело ужиться вместе"

Ирина Шейк высказалась об отношениях с Брэдли Купером. Модель подтвердила расставание с отцом своей дочери Леи.
Ирина Шейк высказалась об отношениях с Купером: "Двум великим людям тяжело ужиться вместе"

Летом 2019 года в СМИ появились слухи о том, что Ирина Шейк и Брэдли Купер разъехались. Модель вместе с их общей двухлетней дочерью переехала из особняка актера в квартиру в Нью-Йорке. Вместе пару больше не видели. Известно, что воспитанием ребенка они занимаются совместно. Пока модель проводила свой отпуск на Коста-Рике, Купер общался с Леей.

Обложку нового номера британского Vogue украсила Ирина Шейк в розовом платье с каре. В журнале поклонники звезды смогли прочесть ее интервью, где звезда подтвердила факт расставания с актером. Она считает, что двум великим людям тяжело ужиться вместе. Модель настроена на будущую жизнь оптимистично.

В интервью она также затрагивала очень личные темы. Шейк заявила, что всегда чувствовала себя некомфортно в женском теле. Звезда связывает это с тем, что ее отец ждал рождения сына. Знаменитость считает себя сильной личностью, что мешает строить отношения с мужчинами.

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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:00

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