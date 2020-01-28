Армия РФ оснастит солдат умными браслетами
Армия РФ оснастит всех своих военнослужащих специальными умными браслетами. Дебютный показ новинки состоялся в 2016-м, после чего он длительное время проходил тестирование.
Устройство получило небольшой дисплей и встроенный модуль навигатора ГЛОНАСС. Глава дирекции «Аргус-Спектр» Сергей Левчук сообщил, что в отдельных частях РФ сегодня уже применяются умные браслеты. Задача соответствующего девайса отправить сигнал в направлении командного центра для случая изменения состояния участника караульной службы. Помимо этого, в функционал устройства включен электронный компас, оказывающий помощь в ориентировании на местности. Подобное особенно актуально при отсутствии в ближайшей топографии заметных особенностей, помогающих позиционированию. Ожидается, что функционал найдёт большое применение в условиях крайнего севера среди однотипного пейзажа.
Вдобавок, на дисплее устройства будет транслироваться информация, которую сумеет передать командный пункт. Левчук сообщает, что канал трансляции информации в командный центр достаточно хорошо защищен за счёт использования «динамического шифрования», сообщает Слово и Дело.
Устройство получило небольшой дисплей и встроенный модуль навигатора ГЛОНАСС. Глава дирекции «Аргус-Спектр» Сергей Левчук сообщил, что в отдельных частях РФ сегодня уже применяются умные браслеты. Задача соответствующего девайса отправить сигнал в направлении командного центра для случая изменения состояния участника караульной службы. Помимо этого, в функционал устройства включен электронный компас, оказывающий помощь в ориентировании на местности. Подобное особенно актуально при отсутствии в ближайшей топографии заметных особенностей, помогающих позиционированию. Ожидается, что функционал найдёт большое применение в условиях крайнего севера среди однотипного пейзажа.
Вдобавок, на дисплее устройства будет транслироваться информация, которую сумеет передать командный пункт. Левчук сообщает, что канал трансляции информации в командный центр достаточно хорошо защищен за счёт использования «динамического шифрования», сообщает Слово и Дело.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:17