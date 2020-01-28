«Зачетные»: Звезды «Дом-2» Виктория Романец и Антон Гусев покрутили бедрами

Совсем недавно экс-участница проекта «Дом-2» Виктория Романец отпраздновала свой день рождение, девушке исполнилось 30 лет. Однако, несмотря на уже достаточно серьезный возраст, иногда Виктория позволяет себе вести себя фривольно.Пользователи социальных сетей тут же обратили внимание, что у обоих участников видео выдающиеся «пятые точки». Подписчики принялись активно комментировать происходящее. В итоге Виктория Романец не выдержала и сказала, что лучше бы люди следили так усиленно за собой, как за ее жизнью.Тем не менее, пользователи соцсетей не переставали писать. Многие говорили о том, что не понимают подобных танцев и спрашивали у Виктории Романец, а зачем ее супруг присел. Нашлись и те, кто сказал, что людям всегда более интересна чужая жизнь, чем своя собственная, поэтому Виктории Романец не стоит обращать внимание на недоброжелателей.