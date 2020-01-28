Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны





Президент Украины принял участие в мероприятиях, посвященных памяти освобождения концлагеря Аушвица (Освенцима) на территории Польши. В ходе своего выступления Зеленский напомнил о заключенном представителями Советского Союза и Германии пакта о ненападении. Договор, подписанный Молотовым и Риббентропом в 1939 году, украинский лидер назвал сговором Сталина и Гитлера.Выступая на брифинге перед прессой, Зеленский высказал уверенность в том, что именно указанный договор, как он выразился, «обоих тоталитарных режимов» стал причиной Холокоста. При этом украинский президент объявил освободителями Освенцима украинцев, в то время как геноцид еврейского населения европейских стран он считает результатом сговора властей Германии и СССР. Зеленский напомнил, что именно Польша первой ощутила последствия такого сотрудничества. Президент Украины призвал демократические государства мира объединиться для недопущения повторения трагедий прошлого.В подобных ситуациях, уверен Владимир Зеленский, никто не имеет права молчать. Свою речь украинский лидер дополнил призывом «Никогда снова», традиционно использующимся в церемониях, посвященных Второй мировой войне. Следует отметить, что президент Франции Эммануэль Макрон ранее назвал бойцов Красной армии СССР настоящими освободителями Аушвица, поблагодарив их за отвагу. Не забывать о геноциде евреев призвал также Папа Римский Франциск в своей публикации в Twitter 27 января.