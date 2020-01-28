Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны
Владимир Зеленский заявил, что СССР вместе с Германией являются виновниками Второй мировой войны. Глава Украины назвал главной причиной этой трагедии сговор Сталина и Гитлера.
Президент Украины принял участие в мероприятиях, посвященных памяти освобождения концлагеря Аушвица (Освенцима) на территории Польши. В ходе своего выступления Зеленский напомнил о заключенном представителями Советского Союза и Германии пакта о ненападении. Договор, подписанный Молотовым и Риббентропом в 1939 году, украинский лидер назвал сговором Сталина и Гитлера.
Выступая на брифинге перед прессой, Зеленский высказал уверенность в том, что именно указанный договор, как он выразился, «обоих тоталитарных режимов» стал причиной Холокоста. При этом украинский президент объявил освободителями Освенцима украинцев, в то время как геноцид еврейского населения европейских стран он считает результатом сговора властей Германии и СССР. Зеленский напомнил, что именно Польша первой ощутила последствия такого сотрудничества. Президент Украины призвал демократические государства мира объединиться для недопущения повторения трагедий прошлого.
В подобных ситуациях, уверен Владимир Зеленский, никто не имеет права молчать. Свою речь украинский лидер дополнил призывом «Никогда снова», традиционно использующимся в церемониях, посвященных Второй мировой войне. Следует отметить, что президент Франции Эммануэль Макрон ранее назвал бойцов Красной армии СССР настоящими освободителями Аушвица, поблагодарив их за отвагу. Не забывать о геноциде евреев призвал также Папа Римский Франциск в своей публикации в Twitter 27 января.
Президент Украины принял участие в мероприятиях, посвященных памяти освобождения концлагеря Аушвица (Освенцима) на территории Польши. В ходе своего выступления Зеленский напомнил о заключенном представителями Советского Союза и Германии пакта о ненападении. Договор, подписанный Молотовым и Риббентропом в 1939 году, украинский лидер назвал сговором Сталина и Гитлера.
Выступая на брифинге перед прессой, Зеленский высказал уверенность в том, что именно указанный договор, как он выразился, «обоих тоталитарных режимов» стал причиной Холокоста. При этом украинский президент объявил освободителями Освенцима украинцев, в то время как геноцид еврейского населения европейских стран он считает результатом сговора властей Германии и СССР. Зеленский напомнил, что именно Польша первой ощутила последствия такого сотрудничества. Президент Украины призвал демократические государства мира объединиться для недопущения повторения трагедий прошлого.
В подобных ситуациях, уверен Владимир Зеленский, никто не имеет права молчать. Свою речь украинский лидер дополнил призывом «Никогда снова», традиционно использующимся в церемониях, посвященных Второй мировой войне. Следует отметить, что президент Франции Эммануэль Макрон ранее назвал бойцов Красной армии СССР настоящими освободителями Аушвица, поблагодарив их за отвагу. Не забывать о геноциде евреев призвал также Папа Римский Франциск в своей публикации в Twitter 27 января.
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 09:24