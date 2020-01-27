Татьяна Буланова стала выглядеть моложе и стройнее в новом образе

Исполнительница опубликовала целую серию сюжетов в различных нарядах, а за несколько дней до этого показала в Сети совместное фото с Артемом Анчуковым. Многие поклонники с трудом узнали на этом кадре прежнюю Татьяну Буланову. Сбросив несколько килограммов, артистке действительно удалось удивить подписчиков. Впрочем, некоторые из скептически настроенных комментаторов тут же принялись критиковать певицу за попытку превратиться в очередную искусственно помолодевшую звезду преклонных лет.Однако большая часть поклонников все же высоко оценили новый облик любимой исполнительницы, назвав ее «молодой девушкой» и оставив под новыми фото немало приятных и лестных комментариев с комплиментами.