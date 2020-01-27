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Журналист Артур Гаспарян сравнил Билли Айлиш с фастфудом

В этом году победителем престижной премии «Грэмми» стала мегапопулярная американская исполнительница Билли Айлиш. Однако, как считает российский журналист Артур Гаспарян, Билли Айлиш – это всего лишь коммерческий сезонный проект, который можно сравнить с фастфудом.
Журналист Артур Гаспарян сравнил Билли Айлиш с фастфудом

«Рынок музыки, как и любой другой, требует новых вкусов для каждого сезона. Если человек приходит в фастфуд, ему, помимо классического бургера, будет предложен еще и вкус сезона, который непременно нужно всем попробовать. Очень похоже выглядит ситуация с Билли Айлиш на современном рынке музыки. В целом, хорошая девица с яркой харизмой и довольно сочным вокалом», - приводит слова Гаспаряна телеканал «360».

При этом журналист признает, что Билли Айлиш действительно заслужила звание прорыва года, однако такие события, по его словам, происходят регулярно, а значит говорить о ней, как о феномене, не стоит. «Ее недавнее выступление в Москве показало, что это обычный индустриальный проект», - подчеркнул Гаспарян.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:30

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