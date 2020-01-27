Журналист Артур Гаспарян сравнил Билли Айлиш с фастфудом





, - приводит слова Гаспаряна телеканал «360».При этом журналист признает, что Билли Айлиш действительно заслужила звание прорыва года, однако такие события, по его словам, происходят регулярно, а значит говорить о ней, как о феномене, не стоит., - подчеркнул Гаспарян.