Журналист Артур Гаспарян сравнил Билли Айлиш с фастфудом
В этом году победителем престижной премии «Грэмми» стала мегапопулярная американская исполнительница Билли Айлиш. Однако, как считает российский журналист Артур Гаспарян, Билли Айлиш – это всего лишь коммерческий сезонный проект, который можно сравнить с фастфудом.
«Рынок музыки, как и любой другой, требует новых вкусов для каждого сезона. Если человек приходит в фастфуд, ему, помимо классического бургера, будет предложен еще и вкус сезона, который непременно нужно всем попробовать. Очень похоже выглядит ситуация с Билли Айлиш на современном рынке музыки. В целом, хорошая девица с яркой харизмой и довольно сочным вокалом», - приводит слова Гаспаряна телеканал «360».
При этом журналист признает, что Билли Айлиш действительно заслужила звание прорыва года, однако такие события, по его словам, происходят регулярно, а значит говорить о ней, как о феномене, не стоит. «Ее недавнее выступление в Москве показало, что это обычный индустриальный проект», - подчеркнул Гаспарян.
«Рынок музыки, как и любой другой, требует новых вкусов для каждого сезона. Если человек приходит в фастфуд, ему, помимо классического бургера, будет предложен еще и вкус сезона, который непременно нужно всем попробовать. Очень похоже выглядит ситуация с Билли Айлиш на современном рынке музыки. В целом, хорошая девица с яркой харизмой и довольно сочным вокалом», - приводит слова Гаспаряна телеканал «360».
При этом журналист признает, что Билли Айлиш действительно заслужила звание прорыва года, однако такие события, по его словам, происходят регулярно, а значит говорить о ней, как о феномене, не стоит. «Ее недавнее выступление в Москве показало, что это обычный индустриальный проект», - подчеркнул Гаспарян.