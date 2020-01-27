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В Италии археологи обнаружили усыпальницу железного века без останков

Археологи из Болонского университета обнаружили усыпальницу железного века в центральной части Италии. Необычность гробницы состояла в отсутствии останков при хорошо сохранившихся артефактах.

В древней гробнице, недавно обнаруженной в центральной части Италии, ученые смогли раскопать останки целой железной военной колесницы. Усыпальница также полна других богатств, включая тайник с оружием, бронзовый шлем и сосуды из разнообразных металлов и глины. В то же время, тело владельца этих богатств не было найдено. Федерика Боски, старший доцент Болонского университета, выдвинула теорию, что древний воин был похоронен слишком близко к поверхности. Известно, что местоположение самой могилы было определено совершенно случайно: археологи заметили 30-метровое захоронение во время осмотра территории перед строительством нового спорткомплекса в долине реки Неволы.

За столетия последующей вспашки земель, которые удалили все следы любого надземного кургана, у его скелета было мало шансов сохраниться до нашего времени. Но даже если тело отсутствует, "сокровища" в этой 2600-летней могиле многое расказали об этом таинственном человеке. По мнению ученых, покойный скорее всего принадлежал к аристократии, судя по богатому убранству и церемониальному захоронению. Гробница датируется седьмым веком до нашей эры, поэтому она, вероятно, принадлежала культуре пиценов - этноса, который обитал вдоль Адриатического побережья Италии. Впоследствии эта группа людей была покорена римлянами в 268 г. до н.э.

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Наука / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:23

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