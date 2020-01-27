«Моё сердце выскакивало каждый раз»: Полина Гагарина рассказала о первом дне съемок шоу «Голос. Дети»

Полина Гагарина на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала снимок, на котором она запечатлена в тренерском кресле в процессе съемок шоу «Голос. Дети». В первый день слепых прослушиваний певица была одета в белое платье на тонких бретелях. Волосы артистка собрала назад, оставила только несколько прядей, и сделала яркий макияж, подчеркнув глаза. Ее образ дополнили золотые серьги и обручальное кольцо.В описании под снимком певица подчеркнула: несмотря на опыт работы в проекте «Голос», она очень волновалась и ждала начала детских выступлений, так как на нее возложена особая ответственность. Полина Гагарина поделилась, что у нее каждый раз выскакивало сердце, когда дети выбирали именно ее своим наставником. В тот момент певица чувствовала большую признательность за оказанное ей доверие. Звезда восхищена юными участниками проекта, их талантами и храбростью, и она с нетерпением ждет выхода программы в эфир, чтобы все зрители могли посмотреть на юные дарования. В седьмом сезоне шоу «Голос. Дети» вместе с Полиной Гагариной наставниками проекта стали рэпер Баста и певец Валерий Меладзе.