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Наследство актера Андрея Харитонова досталось его жене и матери

Известный актер, Андрея Харитонов, хорошо знакомый отечественному зрителю по роли в фильме «Овод», скончался от онкологического заболевания в возрасте 59 лет. Супруга артиста Ольга Смирягина признается, что до сих пор очень тяжело переживает смерть любимого супруга, а также рассказала о разделе имущества.
Наследство актера Андрея Харитонова досталось его жене и матери

По ее словам, каких-то богатств у мужа не было, а все оставшееся после его смерти имущество вдова разделила с матерью актера, подчеркнув при этом, что никаких споров или скандалов при разделе материальных ценностей не возникало. «Андрей в быту был предельно скромен. В золотых горах он не нуждался. Не хочу говорить, кому и сколько досталось, это дело исключительно семейное», - отметила Смирягина.

Стоит также отметить, что после смерти тело актера было кремировано, а его прах захоронен в столице Украины. Сейчас вдова Андрея Харитонова занимается проработкой дизайна памятника, при этом она утверждает, что никто из друзей артиста с предложением оказать помощь к ней не обращался, поэтому установить супругу памятник избранница артиста собирается своими силами, передает портал «Телепрограмма».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:19

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