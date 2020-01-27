Наследство актера Андрея Харитонова досталось его жене и матери





По ее словам, каких-то богатств у мужа не было, а все оставшееся после его смерти имущество вдова разделила с матерью актера, подчеркнув при этом, что никаких споров или скандалов при разделе материальных ценностей не возникало., - отметила Смирягина.Стоит также отметить, что после смерти тело актера было кремировано, а его прах захоронен в столице Украины. Сейчас вдова Андрея Харитонова занимается проработкой дизайна памятника, при этом она утверждает, что никто из друзей артиста с предложением оказать помощь к ней не обращался, поэтому установить супругу памятник избранница артиста собирается своими силами, передает портал «Телепрограмма».