Телеведущая Ксения Собчак на Мальдивах исполнила хит группы «ВИА ГРА»

Для того, чтобы сделать новые снимки звезды, шоу-бизнеса подобрали себе легкие платья. Как, рассказал их фотограф, в какой-то момент Ксения Собчак решила запеть. Для исполнения светская львица выбрала хорошо известный хит группы «ВИА ГРА», а именно песню «Лучшие друзья девушек это бриллианты».Стоит отметить, немного ранее в Сети появился снимок, который сделал супруг Ксении Собчак Константин Богомолов. У пользователей интернета он вызвал массу эмоций, в кадре теледива также была одета в платье молочного цвета. Однако подписчиков Собчак смутил тот факт, что ноги она зарыла в песок. В итоге большинство фолловеров подчеркнули, что сложилось такое ощущение, будто у Собчак и вовсе ноги отсутствуют, и дали ей совет больше не делать подобных фото.После публикации видео, где Ксения Собчак поет, многие пользователи социальных сетей гадают, а смогла бы она поменять карьеру ведущей на сцену, однозначного ответа ни у кого нет.