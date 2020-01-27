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Телеведущая Ксения Собчак на Мальдивах исполнила хит группы «ВИА ГРА»

Телеведущая Ксения Собчак вместе со своими подругами Глюкозой и Яной Расковаловой провели на берегу фотосессию. Когда девушки делали новые снимки, то решили спеть одну из песен из репертуара группы «ВИА ГРА».

Телеведущая Ксения Собчак на Мальдивах исполнила хит группы «ВИА ГРА»

Для того, чтобы сделать новые снимки звезды, шоу-бизнеса подобрали себе легкие платья. Как, рассказал их фотограф, в какой-то момент Ксения Собчак решила запеть. Для исполнения светская львица выбрала хорошо известный хит группы «ВИА ГРА», а именно песню «Лучшие друзья девушек это бриллианты».

Стоит отметить, немного ранее в Сети появился снимок, который сделал супруг Ксении Собчак Константин Богомолов. У пользователей интернета он вызвал массу эмоций, в кадре теледива также была одета в платье молочного цвета. Однако подписчиков Собчак смутил тот факт, что ноги она зарыла в песок. В итоге большинство фолловеров подчеркнули, что сложилось такое ощущение, будто у Собчак и вовсе ноги отсутствуют, и дали ей совет больше не делать подобных фото.


После публикации видео, где Ксения Собчак поет, многие пользователи социальных сетей гадают, а смогла бы она поменять карьеру ведущей на сцену, однозначного ответа ни у кого нет.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:45

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