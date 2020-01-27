«Умница моя»: Алла Пугачева похвалила дочь Кристины Орбакайте за идеальный шпагат

Эту видеозапись Кристина Орбакайте сделала на одном из пляжей Майами (США), показав, каких успехов в спорте добилась за последнее время 7-летняя дочь. Внучка Примадонны исполнила перед камерой несколько переворотов, опираясь на руки. Однако, видимо, оставшись недовольной тем, какое впечатление на мать произвел последний прыжок, девочка решила удивить ее идеальным поперечным шпагатом. И ее старания угодили в цель, даже звездная бабушка отметилась в комментариях комплиментом в адрес девочки., - заявила Пугачева, обращаясь к дочери Орбакайте. Стоит отметить, что сама Алла Борисовна вместе со своим супругом Максимом Галкиным воспитывает шестилетних близнецов Гарри и Лизу, которые довольно часто общаются с 7-летней Клавдией, которая по сути приходится им племянницей.