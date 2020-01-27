«Не дождетесь»: Лариса Голубкина прокомментировала слухи о госпитализации





, - иронично высказалась 79-летняя артистка в беседе с журналистами агентства РИА Новости. Впрочем, Лариса Ивановна подтвердила, что действительно недавно посещала медицинское учреждение, однако совсем по другому поводу., - уточнила она. По утверждению актрисы, со своим заболеванием она ездила в Германию, где врачи даже планировали сделать операцию, однако во время очередного визита не стали торопить события и решили отложить решение о хирургическом вмешательстве до ближайшей весны.По словам Ларисы Голубкиной, она в ближайшее время планирует лишь наслаждаться свободным временем, а мечты попадать на больничную койку актриса совсем не вынашивает., - заключила артистка.