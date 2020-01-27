«Не дождетесь»: Лариса Голубкина прокомментировала слухи о госпитализации
Известная российская и советская актриса Лариса Голубкина решила лично опровергнуть сообщения о госпитализации, которые появились ранее в некоторых изданиях. По словам народной артистки, она на данный момент находится дома, более того чувствует себя совершенно нормально, поэтому СМИ отправили ее на больничную койку преждевременно.
«Очень смешно. Мы меня будите посреди дня, просто прилегла немного отдохнуть после обеда. А тут я узнаю, что помираю», - иронично высказалась 79-летняя артистка в беседе с журналистами агентства РИА Новости. Впрочем, Лариса Ивановна подтвердила, что действительно недавно посещала медицинское учреждение, однако совсем по другому поводу. «Нога болит, артроз», - уточнила она. По утверждению актрисы, со своим заболеванием она ездила в Германию, где врачи даже планировали сделать операцию, однако во время очередного визита не стали торопить события и решили отложить решение о хирургическом вмешательстве до ближайшей весны.
По словам Ларисы Голубкиной, она в ближайшее время планирует лишь наслаждаться свободным временем, а мечты попадать на больничную койку актриса совсем не вынашивает. «Вообще я сейчас отдыхаю, со мной все в порядке. Так что не дождетесь», - заключила артистка.
«Очень смешно. Мы меня будите посреди дня, просто прилегла немного отдохнуть после обеда. А тут я узнаю, что помираю», - иронично высказалась 79-летняя артистка в беседе с журналистами агентства РИА Новости. Впрочем, Лариса Ивановна подтвердила, что действительно недавно посещала медицинское учреждение, однако совсем по другому поводу. «Нога болит, артроз», - уточнила она. По утверждению актрисы, со своим заболеванием она ездила в Германию, где врачи даже планировали сделать операцию, однако во время очередного визита не стали торопить события и решили отложить решение о хирургическом вмешательстве до ближайшей весны.
По словам Ларисы Голубкиной, она в ближайшее время планирует лишь наслаждаться свободным временем, а мечты попадать на больничную койку актриса совсем не вынашивает. «Вообще я сейчас отдыхаю, со мной все в порядке. Так что не дождетесь», - заключила артистка.