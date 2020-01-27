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«Не дождетесь»: Лариса Голубкина прокомментировала слухи о госпитализации

Известная российская и советская актриса Лариса Голубкина решила лично опровергнуть сообщения о госпитализации, которые появились ранее в некоторых изданиях. По словам народной артистки, она на данный момент находится дома, более того чувствует себя совершенно нормально, поэтому СМИ отправили ее на больничную койку преждевременно.
«Не дождетесь»: Лариса Голубкина прокомментировала слухи о госпитализации

«Очень смешно. Мы меня будите посреди дня, просто прилегла немного отдохнуть после обеда. А тут я узнаю, что помираю», - иронично высказалась 79-летняя артистка в беседе с журналистами агентства РИА Новости. Впрочем, Лариса Ивановна подтвердила, что действительно недавно посещала медицинское учреждение, однако совсем по другому поводу. «Нога болит, артроз», - уточнила она. По утверждению актрисы, со своим заболеванием она ездила в Германию, где врачи даже планировали сделать операцию, однако во время очередного визита не стали торопить события и решили отложить решение о хирургическом вмешательстве до ближайшей весны.

По словам Ларисы Голубкиной, она в ближайшее время планирует лишь наслаждаться свободным временем, а мечты попадать на больничную койку актриса совсем не вынашивает. «Вообще я сейчас отдыхаю, со мной все в порядке. Так что не дождетесь», - заключила артистка.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:50

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