В Египте археологи обнаружили наскальные рисунки возрастом более 5 тысяч лет
Ancient Origins сообщает, что египетские археологи обнаружили уникальные наскальные рисунки в полсотни километров от города Сарабит Эль-Хадем. По мнению специалистов, возраст красочных изображений - более 5 тысяч лет. Это значит, что их создали еще до времен правления фараонов.
Обнаруженная находка , расположенная в местности Заранидж, является первой и единственной в своем роде на территории Южного Синая. В пещере археологи увидели большое количество рукотворных рисунков на потолке, стенах и даже под ногами. Все они есть не что иное, как прототип реальных сцен жизни древней цивилизации. Однако ученые отметили различия в иллюстрациях и разделили их на три категории.
К первой группе археологи отнесли самые древние рисунки, нанесенные темно-красным красителем. Среди образов были животные, а также серия отпечатков человеческих ладоней. Ко второй группе принадлежат предположительно картины медного века. Кроме животных, художник изобразил женщину. В третью группу определили нарисованных людей, расположенных верхом на верблюдах. Исследователи посчитали эти наскальные рисунки самыми молодыми среди всех.
Историки продолжают и дальше трудится в данном направлении, для того чтобы благодаря раскопкам обнаружить как можно больше ценных для науки находок.
Обнаруженная находка , расположенная в местности Заранидж, является первой и единственной в своем роде на территории Южного Синая. В пещере археологи увидели большое количество рукотворных рисунков на потолке, стенах и даже под ногами. Все они есть не что иное, как прототип реальных сцен жизни древней цивилизации. Однако ученые отметили различия в иллюстрациях и разделили их на три категории.
К первой группе археологи отнесли самые древние рисунки, нанесенные темно-красным красителем. Среди образов были животные, а также серия отпечатков человеческих ладоней. Ко второй группе принадлежат предположительно картины медного века. Кроме животных, художник изобразил женщину. В третью группу определили нарисованных людей, расположенных верхом на верблюдах. Исследователи посчитали эти наскальные рисунки самыми молодыми среди всех.
Историки продолжают и дальше трудится в данном направлении, для того чтобы благодаря раскопкам обнаружить как можно больше ценных для науки находок.