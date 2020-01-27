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Звезды «Дом-2» Никита Рудаков и Алина Галимова спровоцировали слухи о беременности

Участница скандального телевизионного проекта «Дом-2» Алина Галимова показала, что у нее округлился живот. Известно, что Никита Рудаков давно мечтает быть всегда со своей возлюбленной. Эти мечты парень решил визуализировать в Instagram и выложил снимки, где Алина в свадебном платье, а потом, где ее живот немного увеличился.

Звезды «Дом-2» Никита Рудаков и Алина Галимова спровоцировали слухи о беременности

Звезда шоу «Дом-2» Никита Рудаков все-таки добился расположения Алины Галимовой и девушка дала их отношениям еще один шанс. Теперь ребята хотят, чтобы их отношения приобрели более серьезную форму и в будущем они даже создали семью.

Для того, чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений Никита Рудаков даже разместил в личном аккаунте фото, где они с Алиной Галимовой в свадебных нарядах. Однако, чтобы желание точно исполнилось Никита решил использовать визуализацию.

Именно поэтому, молодые люди решили представить, что они уже ждут малыша, а Алина для этого надула свой живот и они сделали снимок.


Пользователи соцсетей догадались, что девушка пока только мечтает о ребенке, но пожелали паре, чтобы она берегла свою любовь и смогла построить крепкие отношения.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:29

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