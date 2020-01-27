Звезды «Дом-2» Никита Рудаков и Алина Галимова спровоцировали слухи о беременности





Звезда шоу «Дом-2» Никита Рудаков все-таки добился расположения Алины Галимовой и девушка дала их отношениям еще один шанс. Теперь ребята хотят, чтобы их отношения приобрели более серьезную форму и в будущем они даже создали семью.Для того, чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений Никита Рудаков даже разместил в личном аккаунте фото, где они с Алиной Галимовой в свадебных нарядах. Однако, чтобы желание точно исполнилось Никита решил использовать визуализацию.Именно поэтому, молодые люди решили представить, что они уже ждут малыша, а Алина для этого надула свой живот и они сделали снимок.Пользователи соцсетей догадались, что девушка пока только мечтает о ребенке, но пожелали паре, чтобы она берегла свою любовь и смогла построить крепкие отношения.