«Москвич», «Волга», «Запорожец»: Названы советские автомобили, которые отправлялись на экспорт
Советский автопром в свое время отправлял на экспорт огромное разнообразие автомобилей отечественного производства. Для этого в 1956 году даже была основана компания «Автоэкспорт», которая занималась отправкой собранных в СССР моделей в другие страны. Эксперты рассказали, какие из машин пользовались популярностью за рубежом.
Самым первым экспортным автомобилем СССР стала легендарная «Победа». Спустя всего три года после запуска серийного выпуска модели, ее экспортная версия «ГАЗ-М20» отправилась сразу в несколько зарубежных стран. На внешние рынки поставлялись в том числе и «Москвичи». Так, довольно высоким спросом за рубежом вплоть до конца шестидесятых годов пользовались «Москвич 408» и «Москвич 412». К тому времени доля этих автомобилей в общем объеме экспорта отечественного автопрома достигала отметки в 64%.
Не менее известной экспортной моделью стала «Волга». Для продажи этих машин на внешних рынках их оснащали более производительным двигателем и улучшенной отделкой салона. За это «Волгу» оценили потребители из Великобритании. Отправлялись за рубеж даже «Запорожцы», ежегодно иностранным покупателям отгружалось порядка пяти тысяч экземпляров данной машины. Такая же участь постигла и преемника «Запорожца» - «Таврию», а восьмидесятые годы ознаменовались расцветом экспортной популярности Лады. Различные модели Тольяттинского автозавода поставлялись даже в Австралию.
Самым первым экспортным автомобилем СССР стала легендарная «Победа». Спустя всего три года после запуска серийного выпуска модели, ее экспортная версия «ГАЗ-М20» отправилась сразу в несколько зарубежных стран. На внешние рынки поставлялись в том числе и «Москвичи». Так, довольно высоким спросом за рубежом вплоть до конца шестидесятых годов пользовались «Москвич 408» и «Москвич 412». К тому времени доля этих автомобилей в общем объеме экспорта отечественного автопрома достигала отметки в 64%.
Не менее известной экспортной моделью стала «Волга». Для продажи этих машин на внешних рынках их оснащали более производительным двигателем и улучшенной отделкой салона. За это «Волгу» оценили потребители из Великобритании. Отправлялись за рубеж даже «Запорожцы», ежегодно иностранным покупателям отгружалось порядка пяти тысяч экземпляров данной машины. Такая же участь постигла и преемника «Запорожца» - «Таврию», а восьмидесятые годы ознаменовались расцветом экспортной популярности Лады. Различные модели Тольяттинского автозавода поставлялись даже в Австралию.
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:00