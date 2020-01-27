«Москвич», «Волга», «Запорожец»: Названы советские автомобили, которые отправлялись на экспорт





Самым первым экспортным автомобилем СССР стала легендарная «Победа». Спустя всего три года после запуска серийного выпуска модели, ее экспортная версия «ГАЗ-М20» отправилась сразу в несколько зарубежных стран. На внешние рынки поставлялись в том числе и «Москвичи». Так, довольно высоким спросом за рубежом вплоть до конца шестидесятых годов пользовались «Москвич 408» и «Москвич 412». К тому времени доля этих автомобилей в общем объеме экспорта отечественного автопрома достигала отметки в 64%.Не менее известной экспортной моделью стала «Волга». Для продажи этих машин на внешних рынках их оснащали более производительным двигателем и улучшенной отделкой салона. За это «Волгу» оценили потребители из Великобритании. Отправлялись за рубеж даже «Запорожцы», ежегодно иностранным покупателям отгружалось порядка пяти тысяч экземпляров данной машины. Такая же участь постигла и преемника «Запорожца» - «Таврию», а восьмидесятые годы ознаменовались расцветом экспортной популярности Лады. Различные модели Тольяттинского автозавода поставлялись даже в Австралию.