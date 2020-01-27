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«Москвич», «Волга», «Запорожец»: Названы советские автомобили, которые отправлялись на экспорт

Советский автопром в свое время отправлял на экспорт огромное разнообразие автомобилей отечественного производства. Для этого в 1956 году даже была основана компания «Автоэкспорт», которая занималась отправкой собранных в СССР моделей в другие страны. Эксперты рассказали, какие из машин пользовались популярностью за рубежом.
«Москвич», «Волга», «Запорожец»: Названы советские автомобили, которые отправлялись на экспорт

Самым первым экспортным автомобилем СССР стала легендарная «Победа». Спустя всего три года после запуска серийного выпуска модели, ее экспортная версия «ГАЗ-М20» отправилась сразу в несколько зарубежных стран. На внешние рынки поставлялись в том числе и «Москвичи». Так, довольно высоким спросом за рубежом вплоть до конца шестидесятых годов пользовались «Москвич 408» и «Москвич 412». К тому времени доля этих автомобилей в общем объеме экспорта отечественного автопрома достигала отметки в 64%.

Не менее известной экспортной моделью стала «Волга». Для продажи этих машин на внешних рынках их оснащали более производительным двигателем и улучшенной отделкой салона. За это «Волгу» оценили потребители из Великобритании. Отправлялись за рубеж даже «Запорожцы», ежегодно иностранным покупателям отгружалось порядка пяти тысяч экземпляров данной машины. Такая же участь постигла и преемника «Запорожца» - «Таврию», а восьмидесятые годы ознаменовались расцветом экспортной популярности Лады. Различные модели Тольяттинского автозавода поставлялись даже в Австралию.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:00

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