АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 8 секретов успешных…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

Hyundai готовит премьеру кроссовера размером с Daewoo Matiz

В рамках выставки Auto Expo, которая открывается всего через неделю в Индии, намечается целая серия презентаций новых компактных кроссоверов, считающихся самыми популярными авто на индийском рынке. Одним из дебютантов этого года должен стать новый ультракомпактный кроссовер от южнокорейской компании Hyundai, размеры которого сопоставимы с Daewoo Matiz.

Сообщается, что новый кросс-компакт от Hyundai на данный момент имеет лишь заводское название АХ. По некоторым данным, машина построена на платформе К1, которая также используется для производства хэтчбека Hyundai Santro в новом поколении. Основным же конкурентом будущего компактного кроссовера от южнокорейской марки должна стать японская модель Suzuki Ignis, серийная версия которой представлена уже давно, более того, ее появление ожидается даже на российском рынке. Впрочем, не стоит исключать и возможности включения в борьбу Ravon R2, обладающего похожими габаритными показателями.

Что же касается оснащения нового Hyundai АХ, то оно, по данным ряда источников, будет состоять из 1,1-литровой бензиновой атмосферной «четверки» мощностью 69 лошадиных сил и 5-ступенчатой механической трансмиссии. Кроме того, производитель предложит покупателям продвинутую версию автомобиля с тем же силовым агрегатом но роботизированной коробкой передач.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети показали видео с новым Audi A5 Sportback 2020…
«Моё сердце выскакивало каждый раз»: Полина Гагарина рассказала о первом дне съемок шоу «Голос.…
В Египте археологи обнаружили наскальные рисунки возрастом более 5 тысяч…
«Умница моя»: Алла Пугачева похвалила дочь Кристины Орбакайте за идеальный…
«Москвич», «Волга», «Запорожец»: Названы советские автомобили, которые отправлялись на…
Аномально теплая зима влияет на уровень тестостерона у…
«Не дождетесь»: Лариса Голубкина прокомментировала слухи о…
Hyundai готовит премьеру кроссовера размером с Daewoo…
Дочери Валерия Меладзе и ребенок Веры Брежневой отдыхают вместе в…
Ученые рассказали, почему еда для космонавтов не подходит обычным…
Анна Хилькевич затронула тему третьей беременности жалобами о…
KIA снова вывела на тесты обновленный хэтчбек Rio…
Брэд Питт и Дженнифер Энистон устроили тайное свидание в особняке…
Хронобиологи дали 3 рекомендации для нормализации…
Ирина Пегова рассказала о дне, когда появилась на свет единственная дочь…
До iOS 14 обновятся даже IPhone 6s и iPhone…
«Едет крыша»: Сын актрисы Елены Яковлевой пожаловался на…
Производитель электрокаров Rivian пообещал выпустить оригинальную платформу для…
Телеведущая Ксения Собчак на Мальдивах исполнила хит группы «ВИА…
Продюсер Екатерина Волкова призвала не исключать Аллу Пугачеву из новогодних…
Живущая в Китае россиянка рассказала об опустевших улицах: "Люди празднуют Новый…
Звезды «Дом-2» Никита Рудаков и Алина Галимова спровоцировали слухи о…
"Я опытная обжора": Вернувшаяся из отпуска Анна Семенович обнаружила 4 лишних…
Уникальные купе BMW M8 Individual Manufaktur все еще продаются в…
Пелагея вложила деньги в строительство загородного дома, который после развода достанется…
Американские врачи назвали главные симптомы почечной…
"Он воспринял это как личное оскорбление": Татьяна Власова рассказала о ссоре Джигарханяна с пасынком…
«Жена» звезды «Дом-2» Саймона Марданшина вышла на связь после…
Просмотреть все новости