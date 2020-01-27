Hyundai готовит премьеру кроссовера размером с Daewoo Matiz





Сообщается, что новый кросс-компакт от Hyundai на данный момент имеет лишь заводское название АХ. По некоторым данным, машина построена на платформе К1, которая также используется для производства хэтчбека Hyundai Santro в новом поколении. Основным же конкурентом будущего компактного кроссовера от южнокорейской марки должна стать японская модель Suzuki Ignis, серийная версия которой представлена уже давно, более того, ее появление ожидается даже на российском рынке. Впрочем, не стоит исключать и возможности включения в борьбу Ravon R2, обладающего похожими габаритными показателями.Что же касается оснащения нового Hyundai АХ, то оно, по данным ряда источников, будет состоять из 1,1-литровой бензиновой атмосферной «четверки» мощностью 69 лошадиных сил и 5-ступенчатой механической трансмиссии. Кроме того, производитель предложит покупателям продвинутую версию автомобиля с тем же силовым агрегатом но роботизированной коробкой передач.