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Дочери Валерия Меладзе и ребенок Веры Брежневой отдыхают вместе в Италии

Дочери Валерия Меладзе - 28-летняя Инга, 20-летняя Софья и 17-летняя Арина отдыхают в Италии. Компанию им составила 10-летняя наследница Веры Брежневой.
Дочери Валерия Меладзе и ребенок Веры Брежневой отдыхают вместе в Италии

Дочери Валерия Меладзе близко общаются с Сарой Киперман. Они взяли ее с собой в путешествие. Вера Брежнева в это время работает в Москве. Певица презентует свой косметический бренд VERA, и, чтобы не оставлять дочь одну, она отпустила ее за границу. Известно, что молодые особы хорошо ладят между собой и весело проводят время, посещая местные достопримечательности.

Несмотря на дружбу с дочерью Веры Брежневой, со своими сводными братьями, матерью которых является Альбина Джанабаева, Инга, Софья и Арина не контактируют. Они так и не простили отца за то, что он ушел из семьи, а перед тем много лет скрывал свои отношения с экс-участницей группы «ВИА Гра». С Джанабаевой девушки также демонстративно не поддерживают никаких отношений.

Дочери Валерия Меладзе живут скромно и о подробностях своей личной жизни предпочитают не распространяться.

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ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 17:37

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