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В Сети показали видео с новым Audi A5 Sportback 2020 года

В Сети появилось видео с запечатленным на нем новым автомобилем от Audi. A5 Sportback 2020 года поражает изяществом линий и динамичностью дизайна.

Фастбэк A5 Sportback от германской Audi недавно получил обновление. Стильная машина с экстерьером получила ряд инноваций. Так, у фар появилась оригинальная анимация, причем это касается и задних фонарей. Также эксперты авторынка отмечают более агрессивный и эффектный внешний вид машины. Опубликованный ролик сделан в столице Польши, здесь специалисты одного из подразделений Audi сняли видеоролик и несколько фотографий.

В кадр попала машина в исполнении 40 TFSI со стайлинг-пакетом S Line. Красоту и плавность усиливает окраска в «квантовый серый» цвет. Технические характеристики транспортного средства соответствуют высокому статусу. Модель премиум-бренда получила полный привод, КПП с семью ступенями, 2-литровый бензиновый мотор и турбонаддув, обеспечивающие автомобилю мощность до 190 лошадиных сил. При этом первую сотню километров машина достигает за 7,5 секунды.

Добавляют солидности новинке хромированные фальшивые трубы выхлопов и затемненные акценты в оформлении кузова. Колесные диски в машине легкосплавные, размером в 20 дюймов и пятью V-образными спицами. Причем их стоимость достигает свыше 165,4 тысячи рублей, также соответствует самым высоким стандартам и мультимедийный блок с панелью управления. Как сообщают источники, в обновленном A5 в центральной консоли будет расположен сенсорный экран с центральным управлением всеми системами и агрегатами машины.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 18:16

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