KIA снова вывела на тесты обновленный хэтчбек Rio 2021
Южнокорейская компания KIA снова вывела на дорожные испытания обновленную версию компактного хэтчбека Rio 2021 модельного года. Примечательно, что автомобиль до сих пор проходит испытания с обильным покрытием камуфляжной пленки.
До официальной презентации одного из самых популярных бюджетников корейской марки осталось ждать еще около 8-9 месяцев. При этом в Сети недавно появились новые шпионские снимки закамуфлированного прототипа модели, который проходит дорожные тесты. Примечательно, что четвертое поколение KIA Rio было впервые представлено широкой публике еще в рамках Парижского автосалона 2016 года, поэтому эксперты уверены, что южнокорейский производитель на данный момент тестирует именно обновленную версию компакта, а не его новое поколение. Представить же новинку могут ближе к концу текущего года.
По представленным в Сети фото увидеть какие-то серьезные изменения во внешнем облике модели сложно. Обращают на себя внимание лишь крупные 17-дюймовые колесные диски и сдвоенные патрубки системы выпуска, но это свидетельствует лишь о том, что речь, вероятнее всего, идет о заряженной версии автомобиля KIA Rio GT Line. Новых светодиодных ходовых огней на данном прототипе заметить не удалось, а значит переход на обновленный фирменный стиль марки для KIA Rio пока откладывается.
До официальной презентации одного из самых популярных бюджетников корейской марки осталось ждать еще около 8-9 месяцев. При этом в Сети недавно появились новые шпионские снимки закамуфлированного прототипа модели, который проходит дорожные тесты. Примечательно, что четвертое поколение KIA Rio было впервые представлено широкой публике еще в рамках Парижского автосалона 2016 года, поэтому эксперты уверены, что южнокорейский производитель на данный момент тестирует именно обновленную версию компакта, а не его новое поколение. Представить же новинку могут ближе к концу текущего года.
По представленным в Сети фото увидеть какие-то серьезные изменения во внешнем облике модели сложно. Обращают на себя внимание лишь крупные 17-дюймовые колесные диски и сдвоенные патрубки системы выпуска, но это свидетельствует лишь о том, что речь, вероятнее всего, идет о заряженной версии автомобиля KIA Rio GT Line. Новых светодиодных ходовых огней на данном прототипе заметить не удалось, а значит переход на обновленный фирменный стиль марки для KIA Rio пока откладывается.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:18