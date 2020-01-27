АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 8 секретов успешных…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

KIA снова вывела на тесты обновленный хэтчбек Rio 2021

Южнокорейская компания KIA снова вывела на дорожные испытания обновленную версию компактного хэтчбека Rio 2021 модельного года. Примечательно, что автомобиль до сих пор проходит испытания с обильным покрытием камуфляжной пленки.
KIA снова вывела на тесты обновленный хэтчбек Rio 2021

До официальной презентации одного из самых популярных бюджетников корейской марки осталось ждать еще около 8-9 месяцев. При этом в Сети недавно появились новые шпионские снимки закамуфлированного прототипа модели, который проходит дорожные тесты. Примечательно, что четвертое поколение KIA Rio было впервые представлено широкой публике еще в рамках Парижского автосалона 2016 года, поэтому эксперты уверены, что южнокорейский производитель на данный момент тестирует именно обновленную версию компакта, а не его новое поколение. Представить же новинку могут ближе к концу текущего года.

По представленным в Сети фото увидеть какие-то серьезные изменения во внешнем облике модели сложно. Обращают на себя внимание лишь крупные 17-дюймовые колесные диски и сдвоенные патрубки системы выпуска, но это свидетельствует лишь о том, что речь, вероятнее всего, идет о заряженной версии автомобиля KIA Rio GT Line. Новых светодиодных ходовых огней на данном прототипе заметить не удалось, а значит переход на обновленный фирменный стиль марки для KIA Rio пока откладывается.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети показали видео с новым Audi A5 Sportback 2020…
«Моё сердце выскакивало каждый раз»: Полина Гагарина рассказала о первом дне съемок шоу «Голос.…
В Египте археологи обнаружили наскальные рисунки возрастом более 5 тысяч…
«Умница моя»: Алла Пугачева похвалила дочь Кристины Орбакайте за идеальный…
«Москвич», «Волга», «Запорожец»: Названы советские автомобили, которые отправлялись на…
Аномально теплая зима влияет на уровень тестостерона у…
«Не дождетесь»: Лариса Голубкина прокомментировала слухи о…
Hyundai готовит премьеру кроссовера размером с Daewoo…
Дочери Валерия Меладзе и ребенок Веры Брежневой отдыхают вместе в…
Ученые рассказали, почему еда для космонавтов не подходит обычным…
Анна Хилькевич затронула тему третьей беременности жалобами о…
KIA снова вывела на тесты обновленный хэтчбек Rio…
Брэд Питт и Дженнифер Энистон устроили тайное свидание в особняке…
Хронобиологи дали 3 рекомендации для нормализации…
Ирина Пегова рассказала о дне, когда появилась на свет единственная дочь…
До iOS 14 обновятся даже IPhone 6s и iPhone…
«Едет крыша»: Сын актрисы Елены Яковлевой пожаловался на…
Производитель электрокаров Rivian пообещал выпустить оригинальную платформу для…
Телеведущая Ксения Собчак на Мальдивах исполнила хит группы «ВИА…
Продюсер Екатерина Волкова призвала не исключать Аллу Пугачеву из новогодних…
Живущая в Китае россиянка рассказала об опустевших улицах: "Люди празднуют Новый…
Звезды «Дом-2» Никита Рудаков и Алина Галимова спровоцировали слухи о…
"Я опытная обжора": Вернувшаяся из отпуска Анна Семенович обнаружила 4 лишних…
Уникальные купе BMW M8 Individual Manufaktur все еще продаются в…
Пелагея вложила деньги в строительство загородного дома, который после развода достанется…
Американские врачи назвали главные симптомы почечной…
"Он воспринял это как личное оскорбление": Татьяна Власова рассказала о ссоре Джигарханяна с пасынком…
«Жена» звезды «Дом-2» Саймона Марданшина вышла на связь после…
Просмотреть все новости