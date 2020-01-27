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Брэд Питт и Дженнифер Энистон устроили тайное свидание в особняке актрисы

Брэд Питт и Дженнифер Энистон были замечены на тайном свидании в особняке актрисы. Судя по всему, бывшие муж и жена наслаждаются прерванным 15 лет назад общением.

Недавно удалось выяснить, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон устроили несколько тайных свиданий, одно из которых прошло в доме актрисы. Инсайдеры также сообщают, что у актёров заново сложились романтические отношения, и они очень счастливы. Энистон долго не могла простить Питта за предательство и уход к другой. Однако она смогла это сделать и теперь может двигаться дальше и наслаждаться совместным времяпровождением. По словам инсайдера, актриса не переставала любить звезду Голливуда, даже после того как он ушел от неё к Джоли.

Известно, что актёры впервые за долгое время позировали вместе на вручении премии Гильдии киноактеров США. Они немного пообщались, поздравили друг друга с наградами и обменялись теплыми объятиями. Таким образом бывшие супруги продемонстрировали всем, что находятся в отличных отношениях. Пара за кулисами обсудила совместное прошлое и решила продолжить дружеское общение.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:15

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